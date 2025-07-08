Кабмин одобрил запрет на автоматические списания за онлайн-подписки

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Россияне смогут установить запрет на использование реквизитов своих банковских карт
Россияне смогут установить запрет на использование реквизитов своих банковских карт Фото:

Правительство утвердило изменения в закон «О защите прав потребителей», направленные на защиту граждан от несанкционированного списания средств при оплате онлайн-подписок. Это касается услуг с регулярными автоматическими переводами, например, за сервисы музыки или кино.

«Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Эти поправки в закон „О защите прав потребителей“, в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису», — пишет издание «Известия».

В случае удаления пользователем банковской карты из личного кабинета или мобильного приложения сервиса, компания утрачивает право на дальнейшее списание денежных средств с данной карты. Законопроект поступил на рассмотрение Государственной думы летом 2023 года, инициатором выступила группа депутатов. Впоследствии текст документа был доработан с учетом предложений и замечаний, выдвинутых правительством. В первом чтении этот законопроект был одобрен в сентябре 2024 года.

Ранее в России уже принимались меры по усилению защиты граждан от цифрового мошенничества: с начала 2024 года действует запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку СМС с кодами от «Госуслуг». С сентября 2025 года абоненты смогут через операторов связи блокировать нежелательные рекламные звонки и СМС.

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Правительство утвердило изменения в закон «О защите прав потребителей», направленные на защиту граждан от несанкционированного списания средств при оплате онлайн-подписок. Это касается услуг с регулярными автоматическими переводами, например, за сервисы музыки или кино. «Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Эти поправки в закон „О защите прав потребителей“, в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису», — пишет издание «Известия». В случае удаления пользователем банковской карты из личного кабинета или мобильного приложения сервиса, компания утрачивает право на дальнейшее списание денежных средств с данной карты. Законопроект поступил на рассмотрение Государственной думы летом 2023 года, инициатором выступила группа депутатов. Впоследствии текст документа был доработан с учетом предложений и замечаний, выдвинутых правительством. В первом чтении этот законопроект был одобрен в сентябре 2024 года. Ранее в России уже принимались меры по усилению защиты граждан от цифрового мошенничества: с начала 2024 года действует запрет на использование мессенджеров для служебных коммуникаций и блокировку СМС с кодами от «Госуслуг». С сентября 2025 года абоненты смогут через операторов связи блокировать нежелательные рекламные звонки и СМС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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