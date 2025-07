Россия приблизилась к полному освобождению ДНР

The New York Times: российская армия приблизилась к полному освобождению ДНР

Бойцы ВС РФ скоро полностью освободят ДНР Фото: Илья Московец © URA.RU Российская армия приблизилась к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает The New York Times. По данным издания, ключевым направлением наступления стали бои за Константиновку, которую называют основной целью текущей операции. «Бои за Константиновку имеют особое значение, поскольку этот город считается воротами в цепочку населенных пунктов, формирующих последний крупный оборонительный рубеж Украины на Донбассе», — отмечают журналисты The New York Times. По их оценке, захват города позволит российским силам выйти к стратегически важным направлениям и усилить давление на украинскую оборону. В последние недели российские войска ведут активное наступление на территории ДНР, установив контроль над населенными пунктами Перебудова, Запорожье и Удачное. Бои за эти районы позволили расширить контроль вдоль административной границы республики и создать условия для дальнейшего продвижения, в том числе в направлении стратегически важной Константиновки.

