ФСБ предотвратила теракт в Москве на 9 мая

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая
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Подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая в Москве отправили в СИЗо
Подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая в Москве отправили в СИЗо Фото:

В Москве 9 мая был задержан подозреваемый в подготовке террористического акта. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, пишут СМИ.

«Девятого мая подозреваемый был задержан, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту „а“ части 2 статьи 205 УК РФ», — говорится в материалах дела, передают РИА Новости. Защита задержанного пыталась обжаловать решение об аресте, однако Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу.

Ранее в Челябинске был задержан 46-летний мужчина за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности в интернете, а также угрозы в адрес представителей власти. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 и 280 УК РФ, расследование продолжается.

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В Москве 9 мая был задержан подозреваемый в подготовке террористического акта. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, пишут СМИ. «Девятого мая подозреваемый был задержан, в тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту „а“ части 2 статьи 205 УК РФ», — говорится в материалах дела, передают РИА Новости. Защита задержанного пыталась обжаловать решение об аресте, однако Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу. Ранее в Челябинске был задержан 46-летний мужчина за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности в интернете, а также угрозы в адрес представителей власти. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 205.2 и 280 УК РФ, расследование продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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