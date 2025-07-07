07 июля 2025

Во Франции нашли повешенным депутата, расследовавшего коррупцию Макрона

Французского депутата, расследовавшего коррупцию Макрона, нашли мертвым
© Служба новостей «URA.RU»
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Французского депутата нашли повешенным
Французского депутата нашли повешенным Фото:

Депутата Национального собрания Франции Оливье Марлекса, представлявшего партию «Республиканцы» и занимавшегося расследованием коррупционной сделки с участием президента страны Эмманюэля Макрона, обнаружили повешенным в собственном доме. О происшествии сообщает радиостанция France Info.

По данным издания, тело Марлекса нашел полицейский патруль, прибывший на место по экстренному вызову. «Кончина Оливье Марлекса повергает наш парламент в траур», — написал глава государства в Х.

Оливье Марлекс возглавлял парламентскую комиссию, которая занималась изучением обстоятельств продажи французской энергетической компании Alstom американскому концерну General Electric. Как отмечала France Info, депутат высказывал предположения о том, что часть средств, полученных от сделки, могла быть использована для финансирования президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Ранее во Франции обсуждалась гибель пластического хирурга Франсу Фавра, который, по слухам, был связан с операциями первой леди Брижит Макрон. Его смерть также была признана самоубийством, однако у родственников и журналистов возникли вопросы к официальной версии. Оба случая произошли на фоне политических скандалов и кампаний против президента Макрона, в которых его оппоненты активно используют резонансные темы для давления.

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Депутата Национального собрания Франции Оливье Марлекса, представлявшего партию «Республиканцы» и занимавшегося расследованием коррупционной сделки с участием президента страны Эмманюэля Макрона, обнаружили повешенным в собственном доме. О происшествии сообщает радиостанция France Info. По данным издания, тело Марлекса нашел полицейский патруль, прибывший на место по экстренному вызову. «Кончина Оливье Марлекса повергает наш парламент в траур», — написал глава государства в Х. Оливье Марлекс возглавлял парламентскую комиссию, которая занималась изучением обстоятельств продажи французской энергетической компании Alstom американскому концерну General Electric. Как отмечала France Info, депутат высказывал предположения о том, что часть средств, полученных от сделки, могла быть использована для финансирования президентской кампании Эмманюэля Макрона в 2017 году. Ранее во Франции обсуждалась гибель пластического хирурга Франсу Фавра, который, по слухам, был связан с операциями первой леди Брижит Макрон. Его смерть также была признана самоубийством, однако у родственников и журналистов возникли вопросы к официальной версии. Оба случая произошли на фоне политических скандалов и кампаний против президента Макрона, в которых его оппоненты активно используют резонансные темы для давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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