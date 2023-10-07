07 октября 2023

В России резко выросли продажи складных смартфонов

© Служба новостей «URA.RU»
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В третьем квартале 2023 года россияне купили 21,4 тысячи  складных смартфонов Фото:

Россияне в последнее время стали чаще приобретать складные смартфоны. За год продажи таких гаджетов выросли в четыре раза. Об этом рассказали продавцы электроники.

«В третьем квартале 2023-го на российском рынке было реализовано 21,4 тысячи складных смартфонов на общую сумму 2,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились почти в четыре раза в штуках и в деньгах», — передают «Известия» сообщение пресс-службы МТС.

Увеличение продаж складных гаджетов отметили представители мобильных операторов «Мегафон» и Yota. Эксперты считают, что это связано с расширением ассортимента смартфонов. Отмечается, что аппараты становятся надежнее. Кроме того, покупателей привлекает необычный дизайн девайсов.

За девять месяцев текущего года в России продано около 21,5 млн смартфонов. Это на 25% больше, чем в 2022 году. При этом стоимость аппаратов упала на 10%, отметили в сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо».

Пик спроса был зафиксирован в третьем квартале 2023 года. В этот период было продано 8,5 млн смартфонов. Это на 30% больше, чем в первом и втором кварталах. Тогда было продано по 6,5 млн гаджетов.

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Россияне в последнее время стали чаще приобретать складные смартфоны. За год продажи таких гаджетов выросли в четыре раза. Об этом рассказали продавцы электроники. «В третьем квартале 2023-го на российском рынке было реализовано 21,4 тысячи складных смартфонов на общую сумму 2,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились почти в четыре раза в штуках и в деньгах», — передают «Известия» сообщение пресс-службы МТС. Увеличение продаж складных гаджетов отметили представители мобильных операторов «Мегафон» и Yota. Эксперты считают, что это связано с расширением ассортимента смартфонов. Отмечается, что аппараты становятся надежнее. Кроме того, покупателей привлекает необычный дизайн девайсов. За девять месяцев текущего года в России продано около 21,5 млн смартфонов. Это на 25% больше, чем в 2022 году. При этом стоимость аппаратов упала на 10%, отметили в сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо». Пик спроса был зафиксирован в третьем квартале 2023 года. В этот период было продано 8,5 млн смартфонов. Это на 30% больше, чем в первом и втором кварталах. Тогда было продано по 6,5 млн гаджетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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