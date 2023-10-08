08 октября 2023

В России на четверть выросло число люксовых автомобилей

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В России на 22% выросло число авто класса люкс Фото:

В России несмотря на международные санкции в условиях проведения спецоперации выросло число люксовых автомобилей. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных ФНС.

«За 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн рублей в России выросло на 22%. В стране люксовых машин насчитывается уже свыше 19 тысяч», — передает «РБК» со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza.

По данным издания, количество престижных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей стабильно растет из года в год. Так, в 2022 году число люксовых авто выросло в два с половиной раза по сравнению с доковидным 2019 годом. Таким образом, рост составил почти по 4 тысячи машин в год.

Ранее состоятельные россияне часто выбирали итальянские авто фирмы Maserati. Например, Maserati Levante продавали в доковидный период до 2019 года от 5,6 млн рублей, стартовая стоимость Maserati Quattroporte от 6,9 млн рублей. Неравнодушны россияне были и к брутальным британцам Bentley. Авто Bentley Bentayga стоили от 13,7 млн рублей.

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В России несмотря на международные санкции в условиях проведения спецоперации выросло число люксовых автомобилей. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных ФНС. «За 2022 год количество автомобилей дороже 10 млн рублей в России выросло на 22%. В стране люксовых машин насчитывается уже свыше 19 тысяч», — передает «РБК» со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza. По данным издания, количество престижных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей стабильно растет из года в год. Так, в 2022 году число люксовых авто выросло в два с половиной раза по сравнению с доковидным 2019 годом. Таким образом, рост составил почти по 4 тысячи машин в год. Ранее состоятельные россияне часто выбирали итальянские авто фирмы Maserati. Например, Maserati Levante продавали в доковидный период до 2019 года от 5,6 млн рублей, стартовая стоимость Maserati Quattroporte от 6,9 млн рублей. Неравнодушны россияне были и к брутальным британцам Bentley. Авто Bentley Bentayga стоили от 13,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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