В Тобольске набирают сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка»

В Тобольске начался набор сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка». Информация о вакансиях появилась на сервисе по поиску работы. Заведение планируют запустить уже в декабре этого года.
«Скоро открытие нового предприятия „Вкусно — и точка“ в Тобольске. Ведется поиск сотрудников», — указано в объявлении на сервисе по поиску работы.
В компанию набирают сотрудников от 16 лет. В их обязанности будет входить приготовление еды, прием и сбор заказов. Руководство предоставит будущим работникам специальную униформу и организует питание за счет работодателя. Также в вакансиях указано, что возможно трудоустройство сотрудников без опыта работы.
Первое заведение сети «Вкусно — и точка» откроется в Тобольске в декабре 2023 года. Заведение расположится в одноэтажном здании. В ресторане, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, в Тобольске новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.
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