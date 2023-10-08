В Тобольске набирают сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка»

Открытие «Вкусно — и точка» в Тобольске запланировано на декабрь

09 октября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Заведение планируют открыть до конца 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске начался набор сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка». Информация о вакансиях появилась на сервисе по поиску работы. Заведение планируют запустить уже в декабре этого года. «Скоро открытие нового предприятия „Вкусно — и точка“ в Тобольске. Ведется поиск сотрудников», — указано в объявлении на сервисе по поиску работы. В компанию набирают сотрудников от 16 лет. В их обязанности будет входить приготовление еды, прием и сбор заказов. Руководство предоставит будущим работникам специальную униформу и организует питание за счет работодателя. Также в вакансиях указано, что возможно трудоустройство сотрудников без опыта работы. Первое заведение сети «Вкусно — и точка» откроется в Тобольске в декабре 2023 года. Заведение расположится в одноэтажном здании. В ресторане, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, в Тобольске новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.

В Тобольске начался набор сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка». Информация о вакансиях появилась на сервисе по поиску работы. Заведение планируют запустить уже в декабре этого года. «Скоро открытие нового предприятия „Вкусно — и точка“ в Тобольске. Ведется поиск сотрудников», — указано в объявлении на сервисе по поиску работы. В компанию набирают сотрудников от 16 лет. В их обязанности будет входить приготовление еды, прием и сбор заказов. Руководство предоставит будущим работникам специальную униформу и организует питание за счет работодателя. Также в вакансиях указано, что возможно трудоустройство сотрудников без опыта работы. Первое заведение сети «Вкусно — и точка» откроется в Тобольске в декабре 2023 года. Заведение расположится в одноэтажном здании. В ресторане, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, в Тобольске новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.