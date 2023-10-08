08 октября 2023
07 октября 2023

В Тобольске набирают сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка»

Открытие «Вкусно — и точка» в Тобольске запланировано на декабрь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, картофель фри, вредная пища, еда, фаст фуд, вкусно и точка
Заведение планируют открыть до конца 2023 года Фото:

В Тобольске начался набор сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка». Информация о вакансиях появилась на сервисе по поиску работы. Заведение планируют запустить уже в декабре этого года.

«Скоро открытие нового предприятия „Вкусно — и точка“ в Тобольске. Ведется поиск сотрудников», — указано в объявлении на сервисе по поиску работы.

В компанию набирают сотрудников от 16 лет. В их обязанности будет входить приготовление еды, прием и сбор заказов. Руководство предоставит будущим работникам специальную униформу и организует питание за счет работодателя. Также в вакансиях указано, что возможно трудоустройство сотрудников без опыта работы.

Первое заведение сети «Вкусно — и точка» откроется в Тобольске в декабре 2023 года. Заведение расположится в одноэтажном здании. В ресторане, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, в Тобольске новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.

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В Тобольске начался набор сотрудников в первый в городе ресторан сети «Вкусно — и точка». Информация о вакансиях появилась на сервисе по поиску работы. Заведение планируют запустить уже в декабре этого года. «Скоро открытие нового предприятия „Вкусно — и точка“ в Тобольске. Ведется поиск сотрудников», — указано в объявлении на сервисе по поиску работы. В компанию набирают сотрудников от 16 лет. В их обязанности будет входить приготовление еды, прием и сбор заказов. Руководство предоставит будущим работникам специальную униформу и организует питание за счет работодателя. Также в вакансиях указано, что возможно трудоустройство сотрудников без опыта работы. Первое заведение сети «Вкусно — и точка» откроется в Тобольске в декабре 2023 года. Заведение расположится в одноэтажном здании. В ресторане, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, в Тобольске новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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