В Тюмени спасли женщину после двух остановок сердца

09 октября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В первый раз сердце пациентки запустил ее муж, во второй — врачи скорой помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени женщину спасли после двух остановок сердца. Об этом сообщает пресс-служба тюменской станции скорой медицинской помощи. «Сердце женщины остановилось, когда она пришла домой после тренировки и прилегла на диван отдохнуть. Сильный храп встревожил мужа, затем женщина перестала дышать. Сын пациентки вызвал скорую помощь, а муж провел непрямой массаж сердца», — говорится в сообщении. Сердце женщины удалось запустить до приезда бригады скорой помощи. Когда пациентке накладывали электроды кардиографа, случился рецидив из-за фибрилляции желудочков. В этот раз женщину спасли медики при помощи дефибриллятора. Ее доставили в областную клиническую больницу. В настоящий момент пострадавшая выписана и восстанавливается в домашних условиях.

В Тюмени женщину спасли после двух остановок сердца. Об этом сообщает пресс-служба тюменской станции скорой медицинской помощи. «Сердце женщины остановилось, когда она пришла домой после тренировки и прилегла на диван отдохнуть. Сильный храп встревожил мужа, затем женщина перестала дышать. Сын пациентки вызвал скорую помощь, а муж провел непрямой массаж сердца», — говорится в сообщении. Сердце женщины удалось запустить до приезда бригады скорой помощи. Когда пациентке накладывали электроды кардиографа, случился рецидив из-за фибрилляции желудочков. В этот раз женщину спасли медики при помощи дефибриллятора. Ее доставили в областную клиническую больницу. В настоящий момент пострадавшая выписана и восстанавливается в домашних условиях.