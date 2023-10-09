В Тюмени спасли женщину после двух остановок сердца

В Тюмени женщину спасли после двух остановок сердца. Об этом сообщает пресс-служба тюменской станции скорой медицинской помощи.
«Сердце женщины остановилось, когда она пришла домой после тренировки и прилегла на диван отдохнуть. Сильный храп встревожил мужа, затем женщина перестала дышать. Сын пациентки вызвал скорую помощь, а муж провел непрямой массаж сердца», — говорится в сообщении.
Сердце женщины удалось запустить до приезда бригады скорой помощи. Когда пациентке накладывали электроды кардиографа, случился рецидив из-за фибрилляции желудочков. В этот раз женщину спасли медики при помощи дефибриллятора. Ее доставили в областную клиническую больницу. В настоящий момент пострадавшая выписана и восстанавливается в домашних условиях.
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