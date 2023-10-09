Глава курганского округа Снежко развеял слухи о закрытии лаборатории

Снежко: закрывать лабораторию в альменевской больнице не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
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Забор крови. Курган, забор крови, детская поликлиника, анализ крови, ребенок, детская больница
Лаборатория продолжит свою работу в прежнем режиме Фото:

Лабораторию в больнице Альменевского округа Курганской области не планируют закрывать. Об этом сообщил глава округа Алексей Снежко.

«Официальная информация по лаборатории больницы. Закрывать ее не планируется, для пациентов она будет работать в прежнем режиме — останется кабинет забора крови и экстренная лаборатория», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на ответ департамента здравоохранения Курганской области и главного врача межрайонной больницы №7 Александра Савина.

Материалы, которые требуют более глубокого исследования, будут направляться в шумихинскую больницу, рассказал глава округа. По его словам, врачам из Альменево предложили объединить усилия с коллегами из Шумихи. «По согласованию с медработниками, их в Шумиху будет доставлять транспорт больницы», — пояснил Снежко.

Ранее жительница Альменевского округа рассказала URA.RU, что в местной больнице закрывают клиническую лабораторию. Сельчане планировали провести народный сход, а в депздраве ответили, что для пациентов будет работать экстренная лаборатория и кабинет забора крови.

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Лабораторию в больнице Альменевского округа Курганской области не планируют закрывать. Об этом сообщил глава округа Алексей Снежко. «Официальная информация по лаборатории больницы. Закрывать ее не планируется, для пациентов она будет работать в прежнем режиме — останется кабинет забора крови и экстренная лаборатория», — написал Снежко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на ответ департамента здравоохранения Курганской области и главного врача межрайонной больницы №7 Александра Савина. Материалы, которые требуют более глубокого исследования, будут направляться в шумихинскую больницу, рассказал глава округа. По его словам, врачам из Альменево предложили объединить усилия с коллегами из Шумихи. «По согласованию с медработниками, их в Шумиху будет доставлять транспорт больницы», — пояснил Снежко. Ранее жительница Альменевского округа рассказала URA.RU, что в местной больнице закрывают клиническую лабораторию. Сельчане планировали провести народный сход, а в депздраве ответили, что для пациентов будет работать экстренная лаборатория и кабинет забора крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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