10 октября 2023

Застройщик судится с мэрией Кургана из-за проекта автомобильной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров в Шевелевке. Курган, тротуар, щебень, шевелевка
Застройщик требует суд признать незаконным проект строительства дороги рядом с его высоткой Фото:

Курганский застройщик «АС-Групп» судится с городским департаментом строительства и башкирской компанией из-за проекта автомобильной дороги в микрорайоне Шевелевка, где подрядчиком незаконно возведена высотка на берегу реки Тобол. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ООО «Специализированный застройщик «АС-Групп» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании незаконной проектной документации, разработанной ООО «Вектор» (респ. Башкортостан) «Проект планировки территории для строительства линейного объекта: автомобильной дороги, расположенной вдоль реки Тобол (на участке от ул. 4-я Больничная до ул. 6-я Больничная) в городе Кургане»», — говорится в материалах суда. Также ответчиком выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана.

При этом в картотеке указано, что исковое заявление «АС-Групп» оставлено без движения до 7 ноября 2023 года. Это связано с тем, что истец не сформулировал свои претензии к каждому из ответчиков. Застройщику необходимо обосновать требования и указать какие права и законные интересы были нарушены. Также строительной компании предложено предоставить в полном объеме спорную проектную документацию.

URA.RU направлены запросы застройщику «АС-Групп», компании «Вектор» и администрации города. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU написало, что высотку в центре Кургана, которую построила компания «АС-Групп», признали незаконной. К такому решению пришли в областном суде. По данным госэкспертизы, при проектировании и строительстве многоэтажки было выявлено множество серьезных нарушений. В частности, из-за проектных ошибок дому грозит возможное затопление подвала и первых этажей.

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Курганский застройщик «АС-Групп» судится с городским департаментом строительства и башкирской компанией из-за проекта автомобильной дороги в микрорайоне Шевелевка, где подрядчиком незаконно возведена высотка на берегу реки Тобол. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ООО «Специализированный застройщик «АС-Групп» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании незаконной проектной документации, разработанной ООО «Вектор» (респ. Башкортостан) «Проект планировки территории для строительства линейного объекта: автомобильной дороги, расположенной вдоль реки Тобол (на участке от ул. 4-я Больничная до ул. 6-я Больничная) в городе Кургане»», — говорится в материалах суда. Также ответчиком выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана. При этом в картотеке указано, что исковое заявление «АС-Групп» оставлено без движения до 7 ноября 2023 года. Это связано с тем, что истец не сформулировал свои претензии к каждому из ответчиков. Застройщику необходимо обосновать требования и указать какие права и законные интересы были нарушены. Также строительной компании предложено предоставить в полном объеме спорную проектную документацию. URA.RU направлены запросы застройщику «АС-Групп», компании «Вектор» и администрации города. На момент публикации ответ не поступил. URA.RU написало, что высотку в центре Кургана, которую построила компания «АС-Групп», признали незаконной. К такому решению пришли в областном суде. По данным госэкспертизы, при проектировании и строительстве многоэтажки было выявлено множество серьезных нарушений. В частности, из-за проектных ошибок дому грозит возможное затопление подвала и первых этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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