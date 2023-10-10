Застройщик судится с мэрией Кургана из-за проекта автомобильной дороги

Застройщик требует суд признать незаконным проект строительства дороги рядом с его высоткой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский застройщик «АС-Групп» судится с городским департаментом строительства и башкирской компанией из-за проекта автомобильной дороги в микрорайоне Шевелевка, где подрядчиком незаконно возведена высотка на берегу реки Тобол. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ООО «Специализированный застройщик «АС-Групп» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании незаконной проектной документации, разработанной ООО «Вектор» (респ. Башкортостан) «Проект планировки территории для строительства линейного объекта: автомобильной дороги, расположенной вдоль реки Тобол (на участке от ул. 4-я Больничная до ул. 6-я Больничная) в городе Кургане»», — говорится в материалах суда. Также ответчиком выступает департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана.

При этом в картотеке указано, что исковое заявление «АС-Групп» оставлено без движения до 7 ноября 2023 года. Это связано с тем, что истец не сформулировал свои претензии к каждому из ответчиков. Застройщику необходимо обосновать требования и указать какие права и законные интересы были нарушены. Также строительной компании предложено предоставить в полном объеме спорную проектную документацию.

URA.RU направлены запросы застройщику «АС-Групп», компании «Вектор» и администрации города. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU написало, что высотку в центре Кургана, которую построила компания «АС-Групп», признали незаконной. К такому решению пришли в областном суде. По данным госэкспертизы, при проектировании и строительстве многоэтажки было выявлено множество серьезных нарушений. В частности, из-за проектных ошибок дому грозит возможное затопление подвала и первых этажей.