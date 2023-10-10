Зубному врачу в ЯНАО предлагают работу за полмиллиона рублей

Стоматологу в ЯНАО предлагают работу за полмиллиона рублей

11 октября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Новоуренгойским стоматологам обещают высокую зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) открыта вакансия врача стоматолога. Руководитель клиники предлагает будущему сотруднику зарплату до 500 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Требуется врач стоматолог в стоматологию города. Опыт работы от трех лет. Заработная плата от 450 до 500 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит: комплексное обследование и диагностика пациента, его осмотр, консультация, лечение, проведение профессиональной гигиены, ведение комплексного плана лечения», — указано в объявлении. В свою очередь работодатель обещает своевременную оплату труда и предоставление клиентской базы стоматологии. Для иногородних предусмотрена помощь с поиском места проживания и оплата аренды жилья в течение первых трех месяцев работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что мужской половине ЯНАО предлагают работу на судостроительном заводе в Южной Корее. Работодатель готов платить до 320 тысяч рублей специалистам и разнорабочим.

Для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) открыта вакансия врача стоматолога. Руководитель клиники предлагает будущему сотруднику зарплату до 500 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Требуется врач стоматолог в стоматологию города. Опыт работы от трех лет. Заработная плата от 450 до 500 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит: комплексное обследование и диагностика пациента, его осмотр, консультация, лечение, проведение профессиональной гигиены, ведение комплексного плана лечения», — указано в объявлении. В свою очередь работодатель обещает своевременную оплату труда и предоставление клиентской базы стоматологии. Для иногородних предусмотрена помощь с поиском места проживания и оплата аренды жилья в течение первых трех месяцев работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что мужской половине ЯНАО предлагают работу на судостроительном заводе в Южной Корее. Работодатель готов платить до 320 тысяч рублей специалистам и разнорабочим.