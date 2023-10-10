10 октября 2023

Зубному врачу в ЯНАО предлагают работу за полмиллиона рублей

Стоматологу в ЯНАО предлагают работу за полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога
Новоуренгойским стоматологам обещают высокую зарплату Фото:

Для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) открыта вакансия врача стоматолога. Руководитель клиники предлагает будущему сотруднику зарплату до 500 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».

«Требуется врач стоматолог в стоматологию города. Опыт работы от трех лет. Заработная плата от 450 до 500 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит: комплексное обследование и диагностика пациента, его осмотр, консультация, лечение, проведение профессиональной гигиены, ведение комплексного плана лечения», — указано в объявлении.

В свою очередь работодатель обещает своевременную оплату труда и предоставление клиентской базы стоматологии. Для иногородних предусмотрена помощь с поиском места проживания и оплата аренды жилья в течение первых трех месяцев работы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мужской половине ЯНАО предлагают работу на судостроительном заводе в Южной Корее. Работодатель готов платить до 320 тысяч рублей специалистам и разнорабочим.

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Для жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) открыта вакансия врача стоматолога. Руководитель клиники предлагает будущему сотруднику зарплату до 500 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Требуется врач стоматолог в стоматологию города. Опыт работы от трех лет. Заработная плата от 450 до 500 тысяч рублей. В обязанности специалиста входит: комплексное обследование и диагностика пациента, его осмотр, консультация, лечение, проведение профессиональной гигиены, ведение комплексного плана лечения», — указано в объявлении. В свою очередь работодатель обещает своевременную оплату труда и предоставление клиентской базы стоматологии. Для иногородних предусмотрена помощь с поиском места проживания и оплата аренды жилья в течение первых трех месяцев работы. Ранее URA.RU сообщало о том, что мужской половине ЯНАО предлагают работу на судостроительном заводе в Южной Корее. Работодатель готов платить до 320 тысяч рублей специалистам и разнорабочим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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