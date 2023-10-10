10 октября 2023

Жители тюменского ЖК отвоевали парковку у местных автошкол

Жители ЖК «Заречный» смогли вернуть парковку, захваченную тюменскими автошколами
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории ЖК «Заречный» больше не обучают вождению Фото:
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Тюменские автошколы перестали проводить занятия по вождению на парковке тюменского ЖК «Заречный» после того, как местные жители обратились за помощью к журналистам. Об этом URA.RU сообщил один из горожан, который проживает в указанном микрорайоне. Ранее агентство писало о том, что инструкторы тюменских автошкол оккупировали стоянку, расположенную возле многоквартирных домов по ул. Велижанской.

«После того, как о нашей проблеме рассказали СМИ, в том числе, журналисты URA.RU и местное телевидение, ситуация в корне изменилась. И изменилась в лучшую сторону. Занятия по вождению на парковке нашего ЖК „Заречный“ прекратились. Автомобили со знаком „У“ на нашу стоянку не заезжают», — сообщил один из жителей ЖК «Заречный» в беседе с агентством.

Ранее URA.RU писало о том, что инструкторы тюменских автошкол хамят и угрожают жителям ЖК «Заречный», которые недовольны тем, что на их придомовой территории обучают вождению. При этом, согласно правилам дорожного движения, проводить занятия с курсантами в жилой зоне категорически запрещено.

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Тюменские автошколы перестали проводить занятия по вождению на парковке тюменского ЖК «Заречный» после того, как местные жители обратились за помощью к журналистам. Об этом URA.RU сообщил один из горожан, который проживает в указанном микрорайоне. Ранее агентство писало о том, что инструкторы тюменских автошкол оккупировали стоянку, расположенную возле многоквартирных домов по ул. Велижанской. «После того, как о нашей проблеме рассказали СМИ, в том числе, журналисты URA.RU и местное телевидение, ситуация в корне изменилась. И изменилась в лучшую сторону. Занятия по вождению на парковке нашего ЖК „Заречный“ прекратились. Автомобили со знаком „У“ на нашу стоянку не заезжают», — сообщил один из жителей ЖК «Заречный» в беседе с агентством. Ранее URA.RU писало о том, что инструкторы тюменских автошкол хамят и угрожают жителям ЖК «Заречный», которые недовольны тем, что на их придомовой территории обучают вождению. При этом, согласно правилам дорожного движения, проводить занятия с курсантами в жилой зоне категорически запрещено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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