Жители тюменского ЖК отвоевали парковку у местных автошкол

Тюменские автошколы перестали проводить занятия по вождению на парковке тюменского ЖК «Заречный» после того, как местные жители обратились за помощью к журналистам. Об этом URA.RU сообщил один из горожан, который проживает в указанном микрорайоне. Ранее агентство писало о том, что инструкторы тюменских автошкол оккупировали стоянку, расположенную возле многоквартирных домов по ул. Велижанской.
«После того, как о нашей проблеме рассказали СМИ, в том числе, журналисты URA.RU и местное телевидение, ситуация в корне изменилась. И изменилась в лучшую сторону. Занятия по вождению на парковке нашего ЖК „Заречный“ прекратились. Автомобили со знаком „У“ на нашу стоянку не заезжают», — сообщил один из жителей ЖК «Заречный» в беседе с агентством.
Ранее URA.RU писало о том, что инструкторы тюменских автошкол хамят и угрожают жителям ЖК «Заречный», которые недовольны тем, что на их придомовой территории обучают вождению. При этом, согласно правилам дорожного движения, проводить занятия с курсантами в жилой зоне категорически запрещено.
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