BFM-TV: напавший на школу во Франции с криком «Аллаху Акбар» оказался чеченцем

Человек проник в школу во Франции с ножом
Человек, который подозревается в нападении на школу во Франции, родился в Чечне. Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV.
«Подозреваемый — 20-летний мужчина чеченского происхождения», — передает телеканал в своей
Ранее в школе во Франции проник человек с ножом, который кричал «Аллаху Акбар». Он убил преподавателя по литературе, дети не пострадали. Другой учитель находится в тяжелом состоянии.
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