BFM-TV: напавший на школу во Франции с криком «Аллаху Акбар» оказался чеченцем

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Человек проник в школу во Франции с ножом Фото:

Человек, который подозревается в нападении на школу во Франции, родился в Чечне. Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV.

«Подозреваемый — 20-летний мужчина чеченского происхождения», — передает телеканал в своей онлайн-трансляции. Отмечается, что мужчине 20 лет.

Ранее в школе во Франции проник человек с ножом, который кричал «Аллаху Акбар». Он убил преподавателя по литературе, дети не пострадали. Другой учитель находится в тяжелом состоянии.

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Человек, который подозревается в нападении на школу во Франции, родился в Чечне. Об этом сообщает французский телеканал BFM-TV. «Подозреваемый — 20-летний мужчина чеченского происхождения», — передает телеканал в своей онлайн-трансляции. Отмечается, что мужчине 20 лет. Ранее в школе во Франции проник человек с ножом, который кричал «Аллаху Акбар». Он убил преподавателя по литературе, дети не пострадали. Другой учитель находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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