Тюменцы стали чаще покупать обручальные кольца

15 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени стали на 14% чаще покупать обручальные кольца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы с января по сентябрь стали чаще покупать обручальные кольца. Спрос на них вырос на 14%. Такие данные журналисту URA.RU сообщили специалисты аналитического центра ювелирного магазина. «Тюменцы стали чаще покупать обручальные кольца, их продажи выросли в январе — сентябре на 14% в годовом выражении. Чаще всего тюменцы интересуются золотыми кольцами, их продажи в целом выросли на 20%. Продажи колец из белого золота росли быстрее — на 37%, а модных комбинированных колец из разных типов золота — на 49%», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ювелирного магазина. По данным аналитического центра, в России в этом году спрос на помолвочные и обручальные кольца стабильно рос. При этом стоимость обручальных колец увеличилась на 19%, помолвочных — на 6%. Средний чек на обручальные кольца вырос на 2%, а на помолвочные — на 15%.

Тюменцы с января по сентябрь стали чаще покупать обручальные кольца. Спрос на них вырос на 14%. Такие данные журналисту URA.RU сообщили специалисты аналитического центра ювелирного магазина. «Тюменцы стали чаще покупать обручальные кольца, их продажи выросли в январе — сентябре на 14% в годовом выражении. Чаще всего тюменцы интересуются золотыми кольцами, их продажи в целом выросли на 20%. Продажи колец из белого золота росли быстрее — на 37%, а модных комбинированных колец из разных типов золота — на 49%», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ювелирного магазина. По данным аналитического центра, в России в этом году спрос на помолвочные и обручальные кольца стабильно рос. При этом стоимость обручальных колец увеличилась на 19%, помолвочных — на 6%. Средний чек на обручальные кольца вырос на 2%, а на помолвочные — на 15%.