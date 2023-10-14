Тюменцы с января по сентябрь стали чаще покупать обручальные кольца. Спрос на них вырос на 14%. Такие данные журналисту URA.RU сообщили специалисты аналитического центра ювелирного магазина.
«Тюменцы стали чаще покупать обручальные кольца, их продажи выросли в январе — сентябре на 14% в годовом выражении. Чаще всего тюменцы интересуются золотыми кольцами, их продажи в целом выросли на 20%. Продажи колец из белого золота росли быстрее — на 37%, а модных комбинированных колец из разных типов золота — на 49%», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ювелирного магазина.
По данным аналитического центра, в России в этом году спрос на помолвочные и обручальные кольца стабильно рос. При этом стоимость обручальных колец увеличилась на 19%, помолвочных — на 6%. Средний чек на обручальные кольца вырос на 2%, а на помолвочные — на 15%.
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