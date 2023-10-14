14 октября 2023
13 октября 2023

Тюменцы стали чаще покупать обручальные кольца

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация "Замуж за иностранца". Екатеринбург, драгоценности, ювелирные изделия, украшение, обручальные кольца
В Тюмени стали на 14% чаще покупать обручальные кольца Фото:

Тюменцы с января по сентябрь стали чаще покупать обручальные кольца. Спрос на них вырос на 14%. Такие данные журналисту URA.RU сообщили специалисты аналитического центра ювелирного магазина.

«Тюменцы стали чаще покупать обручальные кольца, их продажи выросли в январе — сентябре на 14% в годовом выражении. Чаще всего тюменцы интересуются золотыми кольцами, их продажи в целом выросли на 20%. Продажи колец из белого золота росли быстрее — на 37%, а модных комбинированных колец из разных типов золота — на 49%», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ювелирного магазина.

По данным аналитического центра, в России в этом году спрос на помолвочные и обручальные кольца стабильно рос. При этом стоимость обручальных колец увеличилась на 19%, помолвочных — на 6%. Средний чек на обручальные кольца вырос на 2%, а на помолвочные — на 15%.

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Тюменцы с января по сентябрь стали чаще покупать обручальные кольца. Спрос на них вырос на 14%. Такие данные журналисту URA.RU сообщили специалисты аналитического центра ювелирного магазина. «Тюменцы стали чаще покупать обручальные кольца, их продажи выросли в январе — сентябре на 14% в годовом выражении. Чаще всего тюменцы интересуются золотыми кольцами, их продажи в целом выросли на 20%. Продажи колец из белого золота росли быстрее — на 37%, а модных комбинированных колец из разных типов золота — на 49%», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ювелирного магазина. По данным аналитического центра, в России в этом году спрос на помолвочные и обручальные кольца стабильно рос. При этом стоимость обручальных колец увеличилась на 19%, помолвочных — на 6%. Средний чек на обручальные кольца вырос на 2%, а на помолвочные — на 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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