Тюменские власти раскрыли, сколько потратят застройщики на строительные работы

Власти Тюменской области: объем строительных работ составит 234,3 млрд рублей

15 октября 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

В Тюменской области объем строительных работ составит 234,3 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в 2023 году объем строительных работ составит 234,3 млрд рублей. Такая информация размещена на официальном портале органов государственной власти региона. «В Тюменской области за январь—июнь 2023 года организациями, осуществляющими строительную деятельность, выполнено работ собственными силами на сумму 92,5 млрд рублей. Это 126,7% к уровню января-июня 2022 года в сопоставимых ценах. В 2023 году, по оценке, объем строительных работ составит 234,3 млрд рублей — 115,0% к уровню прошлого года», — указано в документе. По данным документа, за январь—июнь нынешнего года с учетом жилых домов, которые были построены на земельных участках для ведения садоводства, введено 983,5 тысяч квадратных метров жилья. За год ввод общей площади жилых домов планируется в объеме 2270 тысяч квадратных метров. Еще ожидается сдача в эксплуатацию 11 объектов, из них восемь школ на 4443 учебных мест, один детский садик на 360 мест, один спортивный и один объект культуры. Ранее Тюмень возглавила национальный рейтинг городов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Продажи новостроек в городе по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. Количество введенного жилья в этом году увеличилось на 20%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области в 2023 году объем строительных работ составит 234,3 млрд рублей. Такая информация размещена на официальном портале органов государственной власти региона. «В Тюменской области за январь—июнь 2023 года организациями, осуществляющими строительную деятельность, выполнено работ собственными силами на сумму 92,5 млрд рублей. Это 126,7% к уровню января-июня 2022 года в сопоставимых ценах. В 2023 году, по оценке, объем строительных работ составит 234,3 млрд рублей — 115,0% к уровню прошлого года», — указано в документе. По данным документа, за январь—июнь нынешнего года с учетом жилых домов, которые были построены на земельных участках для ведения садоводства, введено 983,5 тысяч квадратных метров жилья. За год ввод общей площади жилых домов планируется в объеме 2270 тысяч квадратных метров. Еще ожидается сдача в эксплуатацию 11 объектов, из них восемь школ на 4443 учебных мест, один детский садик на 360 мест, один спортивный и один объект культуры. Ранее Тюмень возглавила национальный рейтинг городов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Продажи новостроек в городе по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. Количество введенного жилья в этом году увеличилось на 20%.