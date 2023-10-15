Управленцы из ЯНАО вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России»

В суперфинал пятого сезона конкурса «Лидеры России» вышли трое ямальских конкурсантов. Об этом сообщила в пресс-службе правительства ЯНАО.
«В Екатеринбурге завершился окружной финал конкурса „Лидеры России“ в Уральском федеральном округе. Его победителями стали трое управленцев с Ямала. Они получили право участвовать в суперфинале в 2024 году», — сказано в сообщении.
Округ представят ямальские управленцы — начальник отдела зарплатных проектов ПАО «Сбербанк» Елена Ярошенко, генеральный директор АО «Ямалавтодор» Виктор Шапаускас, а также экс-замдиректора окружного департамента имущественных отношений Никита Чигин. Суперфиналисты получат грант на сумму 1 млн рублей для повышения уровня образования и профессиональных навыков.
Ранее URA.RU сообщило об участии ямальской команды в конкурсе профмастерства среди бригад электромонтеров распределительных сетей. Показать свое мастерство пришлось четверым энергетикам из округа.
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