15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Управленцы из ЯНАО вышли в суперфинал конкурса «Лидеры России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, лидеры россии
Ямальцы будут бороться в суперфинале конкурса управленцев в 2024 году Фото:

В суперфинал пятого сезона конкурса «Лидеры России» вышли трое ямальских конкурсантов. Об этом сообщила в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В Екатеринбурге завершился окружной финал конкурса „Лидеры России“ в Уральском федеральном округе. Его победителями стали трое управленцев с Ямала. Они получили право участвовать в суперфинале в 2024 году», — сказано в сообщении.

Округ представят ямальские управленцы — начальник отдела зарплатных проектов ПАО «Сбербанк» Елена Ярошенко, генеральный директор АО «Ямалавтодор» Виктор Шапаускас, а также экс-замдиректора окружного департамента имущественных отношений Никита Чигин. Суперфиналисты получат грант на сумму 1 млн рублей для повышения уровня образования и профессиональных навыков.

Ранее URA.RU сообщило об участии ямальской команды в конкурсе профмастерства среди бригад электромонтеров распределительных сетей. Показать свое мастерство пришлось четверым энергетикам из округа.

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В суперфинал пятого сезона конкурса «Лидеры России» вышли трое ямальских конкурсантов. Об этом сообщила в пресс-службе правительства ЯНАО. «В Екатеринбурге завершился окружной финал конкурса „Лидеры России“ в Уральском федеральном округе. Его победителями стали трое управленцев с Ямала. Они получили право участвовать в суперфинале в 2024 году», — сказано в сообщении. Округ представят ямальские управленцы — начальник отдела зарплатных проектов ПАО «Сбербанк» Елена Ярошенко, генеральный директор АО «Ямалавтодор» Виктор Шапаускас, а также экс-замдиректора окружного департамента имущественных отношений Никита Чигин. Суперфиналисты получат грант на сумму 1 млн рублей для повышения уровня образования и профессиональных навыков. Ранее URA.RU сообщило об участии ямальской команды в конкурсе профмастерства среди бригад электромонтеров распределительных сетей. Показать свое мастерство пришлось четверым энергетикам из округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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