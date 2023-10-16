Власти ЯНАО будут поощрять талантливых детей деньгами

Ученики школ искусств ЯНАО получат гранты за высокие достижения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Достижения талантливых детей из ЯНАО будут поощряться денежными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Глава региона Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям. Размер гранта составляет 100 тысяч рублей. За выдающиеся творческие достижения предусмотрены ежемесячные стипендии, размер которых увеличен с января этого года и составляет пять тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Гранты получат те учащиеся, которые проявили свое мастерство в конкурсах и фестивалях в сфере искусства и культуры. В этом году стипендиатами стали — Никита Лапин из Нового Уренгоя, Ярослав Лопатин из Салехарда, Мария Литовченко из Ноябрьска, Анастасия Плетухина и Антонина Николаева из Муравленко.

Ранее URA.RU писало об обещании главы ЯНАО создать для детей условия для их творческого развития. Сейчас обновляются здания школ искусств в нескольких городах округа.