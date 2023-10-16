16 октября 2023

Власти ЯНАО будут поощрять талантливых детей деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка лауреатов Областного фотоконкурса «Южный Урал: творчество, талант» в рамках нацпроекта «Культура». Челябинск, фотовыставка, монтаж фотовыставки
Ученики школ искусств ЯНАО получат гранты за высокие достижения Фото:

Достижения талантливых детей из ЯНАО будут поощряться денежными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Глава региона Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям. Размер гранта составляет 100 тысяч рублей. За выдающиеся творческие достижения предусмотрены ежемесячные стипендии, размер которых увеличен с января этого года и составляет пять тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Гранты получат те учащиеся, которые проявили свое мастерство в конкурсах и фестивалях в сфере искусства и культуры. В этом году стипендиатами стали — Никита Лапин из Нового Уренгоя, Ярослав Лопатин из Салехарда, Мария Литовченко из Ноябрьска, Анастасия Плетухина и Антонина Николаева из Муравленко.

Ранее URA.RU писало об обещании главы ЯНАО создать для детей условия для их творческого развития. Сейчас обновляются здания школ искусств в нескольких городах округа.

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Достижения талантливых детей из ЯНАО будут поощряться денежными выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. «Глава региона Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присуждении премии за высокие творческие достижения молодым дарованиям. Размер гранта составляет 100 тысяч рублей. За выдающиеся творческие достижения предусмотрены ежемесячные стипендии, размер которых увеличен с января этого года и составляет пять тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении. Гранты получат те учащиеся, которые проявили свое мастерство в конкурсах и фестивалях в сфере искусства и культуры. В этом году стипендиатами стали — Никита Лапин из Нового Уренгоя, Ярослав Лопатин из Салехарда, Мария Литовченко из Ноябрьска, Анастасия Плетухина и Антонина Николаева из Муравленко. Ранее URA.RU писало об обещании главы ЯНАО создать для детей условия для их творческого развития. Сейчас обновляются здания школ искусств в нескольких городах округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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