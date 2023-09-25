Губернатор Артюхов пообещал создать в ЯНАО лучшие условия для детей

В ЯНАО будет лучшая территория детства, пообещал Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе будут созданы самые современные условия для развития творческих способностей у детей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Чтобы каждый ребенок Ямала мог раскрыть свой талант, модернизируем школы искусств, закупаем лучшие инструменты. <…> У нас будет лучшая территория детства и самые современные условия для творческих ребят», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Глава округа посетил детскую школу искусств в Лабытнанги, которая открылась 26 сентября после реставрации. Следующими обновят учебные заведения в Салехарде, Надыме и Новом Уренгое.

Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ ЯНАО, где дети вынуждены учиться в три смены, началась прокурорская проверка. В учебном заведении не хватает мест, классы переполнены. А местные власти не знают когда будет построен новый корпус.