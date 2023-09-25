25 сентября 2023

Губернатор Артюхов пообещал создать в ЯНАО лучшие условия для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, артюхов дмитрий
В ЯНАО будет лучшая территория детства, пообещал Артюхов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе будут созданы самые современные условия для развития творческих способностей у детей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Чтобы каждый ребенок Ямала мог раскрыть свой талант, модернизируем школы искусств, закупаем лучшие инструменты. <…> У нас будет лучшая территория детства и самые современные условия для творческих ребят», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Глава округа посетил детскую школу искусств в Лабытнанги, которая открылась 26 сентября после реставрации. Следующими обновят учебные заведения в Салехарде, Надыме и Новом Уренгое.

Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ ЯНАО, где дети вынуждены учиться в три смены, началась прокурорская проверка. В учебном заведении не хватает мест, классы переполнены. А местные власти не знают когда будет построен новый корпус.

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В Ямало-Ненецком автономном округе будут созданы самые современные условия для развития творческих способностей у детей. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Чтобы каждый ребенок Ямала мог раскрыть свой талант, модернизируем школы искусств, закупаем лучшие инструменты. <…> У нас будет лучшая территория детства и самые современные условия для творческих ребят», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Глава округа посетил детскую школу искусств в Лабытнанги, которая открылась 26 сентября после реставрации. Следующими обновят учебные заведения в Салехарде, Надыме и Новом Уренгое. Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ ЯНАО, где дети вынуждены учиться в три смены, началась прокурорская проверка. В учебном заведении не хватает мест, классы переполнены. А местные власти не знают когда будет построен новый корпус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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