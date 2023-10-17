17 октября 2023

В Тюмени построят тоннель через Транссибирскую магистраль

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется, что тоннель будет построен к 2030 году Фото:

Администрация Тюмени передала на согласование проект автодорожного тоннеля через Транссибирскую магистраль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени с ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект» заключен муниципальный контракт на разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе ул. Первомайская и ул. Калинина в г. Тюмени». В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта, срок выполнения предпроектных работ по объекту — с момента заключения контракта по 01.11.2023», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации.

Там добавили, что протяженность автодорожного тоннеля будет утверждена после разработки основных технических решений, которыми занимается проектная организация. Выполнение работ по строительству новой дорожной развязки запланировано на период с 2023 по 2030 год.

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Администрация Тюмени передала на согласование проект автодорожного тоннеля через Транссибирскую магистраль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени с ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект» заключен муниципальный контракт на разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе ул. Первомайская и ул. Калинина в г. Тюмени». В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта, срок выполнения предпроектных работ по объекту — с момента заключения контракта по 01.11.2023», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации. Там добавили, что протяженность автодорожного тоннеля будет утверждена после разработки основных технических решений, которыми занимается проектная организация. Выполнение работ по строительству новой дорожной развязки запланировано на период с 2023 по 2030 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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