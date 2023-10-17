В Тюмени построят тоннель через Транссибирскую магистраль

18 октября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Планируется, что тоннель будет построен к 2030 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Тюмени передала на согласование проект автодорожного тоннеля через Транссибирскую магистраль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени с ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект» заключен муниципальный контракт на разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе ул. Первомайская и ул. Калинина в г. Тюмени». В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта, срок выполнения предпроектных работ по объекту — с момента заключения контракта по 01.11.2023», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации. Там добавили, что протяженность автодорожного тоннеля будет утверждена после разработки основных технических решений, которыми занимается проектная организация. Выполнение работ по строительству новой дорожной развязки запланировано на период с 2023 по 2030 год.

Администрация Тюмени передала на согласование проект автодорожного тоннеля через Транссибирскую магистраль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени с ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект» заключен муниципальный контракт на разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство автодорожного тоннеля на пересечении с железнодорожными путями в створе ул. Первомайская и ул. Калинина в г. Тюмени». В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта, срок выполнения предпроектных работ по объекту — с момента заключения контракта по 01.11.2023», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации. Там добавили, что протяженность автодорожного тоннеля будет утверждена после разработки основных технических решений, которыми занимается проектная организация. Выполнение работ по строительству новой дорожной развязки запланировано на период с 2023 по 2030 год.