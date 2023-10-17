17 октября 2023

Герой России Бондарев встретился в Кургане с сыном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, герой россии
Виктор Бондарев является сенатором и Героем России Фото:

Сенатор Совета Федерации от Кировской области Герой России Виктор Бондарев прибыл в Курган в рамках работы выездного Комитета СФ по обороне и безопасности. В Кургане он встретился с сыном Виталием Бондаревым, который работает заместителем прокурора области. Об этом URA.RU стало известно от источников близких к правительству.

«У Бондаревых династия силовиков. Виктор Николаевич получил Героя России еще в звании полковника за мужество и героизм, проявленные в Чеченской войне. Он был главнокомандующим Воздушно-космическими силами, Военно-воздушными силами России. И сын пошел по линии силовиков, стал прокурором», — отметили источники.

Виталий Бондарев был назначен заместителем прокурора Курганской области Андрея Назарова в 2021 году. Коллеги отзываются о нем, как о знающем и грамотном юристе. Службу в органах прокуратуры Бондарев-младший начал в 2008 году помощником прокурора Центрального района Воронежа.

В Кургане 18 и 19 октября работают представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Они встретились с губернатором Вадимом Шумковым и посетили оборонные заводы. Во время поездки они будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор Совета Федерации от Кировской области Герой России Виктор Бондарев прибыл в Курган в рамках работы выездного Комитета СФ по обороне и безопасности. В Кургане он встретился с сыном Виталием Бондаревым, который работает заместителем прокурора области. Об этом URA.RU стало известно от источников близких к правительству. «У Бондаревых династия силовиков. Виктор Николаевич получил Героя России еще в звании полковника за мужество и героизм, проявленные в Чеченской войне. Он был главнокомандующим Воздушно-космическими силами, Военно-воздушными силами России. И сын пошел по линии силовиков, стал прокурором», — отметили источники. Виталий Бондарев был назначен заместителем прокурора Курганской области Андрея Назарова в 2021 году. Коллеги отзываются о нем, как о знающем и грамотном юристе. Службу в органах прокуратуры Бондарев-младший начал в 2008 году помощником прокурора Центрального района Воронежа. В Кургане 18 и 19 октября работают представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Они встретились с губернатором Вадимом Шумковым и посетили оборонные заводы. Во время поездки они будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...