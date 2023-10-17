Герой России Бондарев встретился в Кургане с сыном

18 октября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Виктор Бондарев является сенатором и Героем России Фото: Илья Московец © URA.RU Сенатор Совета Федерации от Кировской области Герой России Виктор Бондарев прибыл в Курган в рамках работы выездного Комитета СФ по обороне и безопасности. В Кургане он встретился с сыном Виталием Бондаревым, который работает заместителем прокурора области. Об этом URA.RU стало известно от источников близких к правительству. «У Бондаревых династия силовиков. Виктор Николаевич получил Героя России еще в звании полковника за мужество и героизм, проявленные в Чеченской войне. Он был главнокомандующим Воздушно-космическими силами, Военно-воздушными силами России. И сын пошел по линии силовиков, стал прокурором», — отметили источники. Виталий Бондарев был назначен заместителем прокурора Курганской области Андрея Назарова в 2021 году. Коллеги отзываются о нем, как о знающем и грамотном юристе. Службу в органах прокуратуры Бондарев-младший начал в 2008 году помощником прокурора Центрального района Воронежа. В Кургане 18 и 19 октября работают представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Они встретились с губернатором Вадимом Шумковым и посетили оборонные заводы. Во время поездки они будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор Совета Федерации от Кировской области Герой России Виктор Бондарев прибыл в Курган в рамках работы выездного Комитета СФ по обороне и безопасности. В Кургане он встретился с сыном Виталием Бондаревым, который работает заместителем прокурора области. Об этом URA.RU стало известно от источников близких к правительству. «У Бондаревых династия силовиков. Виктор Николаевич получил Героя России еще в звании полковника за мужество и героизм, проявленные в Чеченской войне. Он был главнокомандующим Воздушно-космическими силами, Военно-воздушными силами России. И сын пошел по линии силовиков, стал прокурором», — отметили источники. Виталий Бондарев был назначен заместителем прокурора Курганской области Андрея Назарова в 2021 году. Коллеги отзываются о нем, как о знающем и грамотном юристе. Службу в органах прокуратуры Бондарев-младший начал в 2008 году помощником прокурора Центрального района Воронежа. В Кургане 18 и 19 октября работают представители выездного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в который входят сенаторы, представители Минобороны и Минпромторга. Они встретились с губернатором Вадимом Шумковым и посетили оборонные заводы. Во время поездки они будут обсуждать проблемы, связанные с выполнением гособоронзаказа, чтобы оперативно их решить.