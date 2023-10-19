Умер актер из «Деревни дураков» Сергей Гладков

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Скончался актер Сергей Гладков, известный по шоу скетчам «Деревня дураков» Фото:

Скончался актер Сергей Гладков, известный ролями в шоу «Каламбур», которое транслировалось по российскому телевидению с 1996 по 2001 год. Ему было 60 лет.

«Скончался актер Сергей Гладков, известный по своим ролям в «Каламбуре», — сообщает telegram-канал Mash. Подробностей смерти артиста не приводится.

После известного телешоу актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой. В «Каламбуре» же Гладков играл роли Дранкеля в «Железном капуте», неудачника в «Баре Каламбур», а также мужика из «Деревни дураков».

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Скончался актер Сергей Гладков, известный ролями в шоу «Каламбур», которое транслировалось по российскому телевидению с 1996 по 2001 год. Ему было 60 лет. «Скончался актер Сергей Гладков, известный по своим ролям в «Каламбуре», — сообщает telegram-канал Mash. Подробностей смерти артиста не приводится. После известного телешоу актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой. В «Каламбуре» же Гладков играл роли Дранкеля в «Железном капуте», неудачника в «Баре Каламбур», а также мужика из «Деревни дураков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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