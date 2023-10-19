Умер актер из «Деревни дураков» Сергей Гладков

Скончался актер Сергей Гладков, известный по шоу скетчам «Деревня дураков»
Скончался актер Сергей Гладков, известный ролями в шоу «Каламбур», которое транслировалось по российскому телевидению с 1996 по 2001 год. Ему было 60 лет.
«Скончался актер Сергей Гладков, известный по своим ролям в «Каламбуре», — сообщает telegram-канал Mash. Подробностей смерти артиста не приводится.
После известного телешоу актер занимался дизайном звуковых эффектов и звукорежиссурой. В «Каламбуре» же Гладков играл роли Дранкеля в «Железном капуте», неудачника в «Баре Каламбур», а также мужика из «Деревни дураков».
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