Сергей Муратов является сенатором с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После внесения изменений в закон, который позволяет отозвать сенаторов, в Кургане заговорили о вероятной ротации на этом посту. Источники URA.RU, связанные с властями, полагают, что у курганского правительства напряженные взаимоотношения с сенатором Сергеем Муратовым. При этом его политические сторонники уверены, что заменить Муратова в Совфеде невозможно.

«Не исключено, что на депутатов будут давить, чтобы они приняли решение о смене представителя в Совете Федерации, используя возможности нового закона. Муратов — слишком независимая и самодостаточная фигура, а это некоторых не устраивает. Есть информация, что на место сенатора уже есть претендент. В конце октября он приедет, чтобы выступить в думе», — сообщают источники.

Инсайдеры полагают, что этот кандидат, как и Муратов, имеет связи с представителями оборонной промышленности. Но то, что именно он станет новым курганским представителем в СФ, по их мнению, — невозможно, так как его нет в партийных списках. «Да и менять сенатора перед выборами президента и губернатора — недальновидно. Часть высокопоставленных чиновников это понимают и пытаются переубедить сторонников ротации», — говорят источники.

В пресс-службе областного правительства возможность замены Муратова опровергают. «Информация о наличии оснований для прекращения полномочий Муратова Сергея Николаевича как сенатора РФ отсутствует», — объяснили URA.RU представители власти. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Муратова.

Муратов стал сенатором от Курганской области в 2020 году. В Совете Федерации он является заместителем председателя комитета по обороне и безопасности. Несмотря на работу в Москве, он регулярно появляется в регионе. Например, 18—19 октября он помог организовать выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, которое прошло в Кургане. 19 октября в городе был открыт IT-институт, строительство которого профинансировал Муратов.