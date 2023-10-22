Отсутствие транспорта для дошкольников обеспокоило родителей ЯНАО

23 октября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Детей дошкольного возраста не на чем возить на экскурсии Фото: Илья Московец © URA.RU Родители воспитанников детских садов Салехарда (ЯНАО) намерены инициировать проект по организации субсидированных автобусов. Как сообщила Анастасия Кравченко, это позволит более комфортно возить детей на экскурсии, предусмотренные программой дошкольных учреждений. «В старших группах садика предусмотрено множество экскурсий. В МАТП автобус детский только для школьников — 3 тысячи рублей в час, дошколят не берут, даже с личными автокреслами. Возим детей с родителями на личных авто, отпрашиваемся с работы. Почему бы не субсидировать МАТП или садики, чтобы кресла эти закупить или предусмотреть это в услугах сада, хотя бы платно. Может с этим проектом надо заявляться на конкурс „Живем на севере“», — поделилась она. Жительница Салехарда рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU, что самостоятельно организовывать поездки сложно, ведь родители не всегда могут на время покинуть рабочее время. «На данный момент не получается отвезти всех детей. Это просто чудо, что у нас в группе все родители смогли отвезти детей на последнее мероприятие. У кого нет машины, приносили дополнительные автокресла, всех рассадили, но это же сложно. Может, родители могут подать заявку от всего детского сада, от отдельной группы, чтобы организованно ездить на экскурсии: в музеи, в город Князев, куда угодно?», — задалась вопросом женщина. Представители городской мэрии рассказали корреспонденту URA.RU, что связались с Анастасией Кравченко, чтобы разобраться с родительским предложением. «С заявительницей встретятся представители департамента образования города, управления транспорта и городского хозяйства и управления общественных связей, чтобы обсудить проект и возможности его реализации», — сообщили они. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители воспитанников детских садов Салехарда (ЯНАО) намерены инициировать проект по организации субсидированных автобусов. Как сообщила Анастасия Кравченко, это позволит более комфортно возить детей на экскурсии, предусмотренные программой дошкольных учреждений. «В старших группах садика предусмотрено множество экскурсий. В МАТП автобус детский только для школьников — 3 тысячи рублей в час, дошколят не берут, даже с личными автокреслами. Возим детей с родителями на личных авто, отпрашиваемся с работы. Почему бы не субсидировать МАТП или садики, чтобы кресла эти закупить или предусмотреть это в услугах сада, хотя бы платно. Может с этим проектом надо заявляться на конкурс „Живем на севере“», — поделилась она. Жительница Салехарда рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU, что самостоятельно организовывать поездки сложно, ведь родители не всегда могут на время покинуть рабочее время. «На данный момент не получается отвезти всех детей. Это просто чудо, что у нас в группе все родители смогли отвезти детей на последнее мероприятие. У кого нет машины, приносили дополнительные автокресла, всех рассадили, но это же сложно. Может, родители могут подать заявку от всего детского сада, от отдельной группы, чтобы организованно ездить на экскурсии: в музеи, в город Князев, куда угодно?», — задалась вопросом женщина. Представители городской мэрии рассказали корреспонденту URA.RU, что связались с Анастасией Кравченко, чтобы разобраться с родительским предложением. «С заявительницей встретятся представители департамента образования города, управления транспорта и городского хозяйства и управления общественных связей, чтобы обсудить проект и возможности его реализации», — сообщили они.