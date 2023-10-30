В Петербурге годовалый ребенок выпил пиво отца и попал в реанимацию

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
За жизнь ребенка борются врачи, передает telegram-канал Shot Фото:

В Санкт-Петербурге годовалого ребенка доставили в реанимацию из-за токсического отравления этанолом после того, как он выпил пиво. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, его отец оставил открытую бутылку с пивом на столе.

«Годовалый ребенок, выпивший пива, попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Его отец оставил недопитую бутылку на столе», — говорится в сообщении. По данным канала, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи выявили токсическое действие этанола. Мама ребенка заявила, что днем он чувствовал себя нормально, играл и хорошо ел, однако вечером ему стало плохо. По данным канала, за жизнь ребенка борются врачи.

Ранее сообщалось, что девятиклассника из Москвы госпитализировали с алкогольным отравлением с празднования выпускного, передают «Дни.ру». По данным СМИ, мальчик учился на отлично и профессионально занимался волейболом.

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В Санкт-Петербурге годовалого ребенка доставили в реанимацию из-за токсического отравления этанолом после того, как он выпил пиво. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, его отец оставил открытую бутылку с пивом на столе. «Годовалый ребенок, выпивший пива, попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Его отец оставил недопитую бутылку на столе», — говорится в сообщении. По данным канала, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи выявили токсическое действие этанола. Мама ребенка заявила, что днем он чувствовал себя нормально, играл и хорошо ел, однако вечером ему стало плохо. По данным канала, за жизнь ребенка борются врачи. Ранее сообщалось, что девятиклассника из Москвы госпитализировали с алкогольным отравлением с празднования выпускного, передают «Дни.ру». По данным СМИ, мальчик учился на отлично и профессионально занимался волейболом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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