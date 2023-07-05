05 июля 2023

«Коммерсант»: ослабление рубля приведет к подорожанию импортного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Panorama ASP. Екатеринбург, бокал, panorama asp
Импортеры могут увеличить цены в июле, считают в отрасли Фото:

Цены на импортный алкоголь рискуют вырасти на 10% на фоне ослабления рубля. Об этом рассказали источники в отрасли.

«Импортеры алкогольных напитков могут в июле повысить цены из-за ослабления рубля», — поделились информацией источники газеты «Коммерсант». Сообщается также, что стоимость продукции рискует вырасти на 10%.

Ранее курс евро превысил 99 рублей впервые с весны прошлого года. Что касается доллара, то он превысил отметку в 90 рублей, передает МК. Кроме того, стало известно, что напитки на розлив могут быть полностью запрещены из-за отравлений сидром.

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Цены на импортный алкоголь рискуют вырасти на 10% на фоне ослабления рубля. Об этом рассказали источники в отрасли. «Импортеры алкогольных напитков могут в июле повысить цены из-за ослабления рубля», — поделились информацией источники газеты «Коммерсант». Сообщается также, что стоимость продукции рискует вырасти на 10%. Ранее курс евро превысил 99 рублей впервые с весны прошлого года. Что касается доллара, то он превысил отметку в 90 рублей, передает МК. Кроме того, стало известно, что напитки на розлив могут быть полностью запрещены из-за отравлений сидром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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