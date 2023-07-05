«Коммерсант»: ослабление рубля приведет к подорожанию импортного алкоголя

06 июля 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Импортеры могут увеличить цены в июле, считают в отрасли Фото: Размик Закарян © URA.RU Цены на импортный алкоголь рискуют вырасти на 10% на фоне ослабления рубля. Об этом рассказали источники в отрасли. «Импортеры алкогольных напитков могут в июле повысить цены из-за ослабления рубля», — поделились информацией источники газеты « Коммерсант ». Сообщается также, что стоимость продукции рискует вырасти на 10%. Ранее курс евро превысил 99 рублей впервые с весны прошлого года. Что касается доллара, то он превысил отметку в 90 рублей, передает МК . Кроме того, стало известно, что напитки на розлив могут быть полностью запрещены из-за отравлений сидром.

Цены на импортный алкоголь рискуют вырасти на 10% на фоне ослабления рубля. Об этом рассказали источники в отрасли. «Импортеры алкогольных напитков могут в июле повысить цены из-за ослабления рубля», — поделились информацией источники газеты «Коммерсант». Сообщается также, что стоимость продукции рискует вырасти на 10%. Ранее курс евро превысил 99 рублей впервые с весны прошлого года. Что касается доллара, то он превысил отметку в 90 рублей, передает МК. Кроме того, стало известно, что напитки на розлив могут быть полностью запрещены из-за отравлений сидром.