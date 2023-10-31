31 октября 2023

Термальные источники Тюменской области будут рекламировать на ВДНХ

На выставке «Россия» появится стенд о термальных источниках Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
Горячие источники являются одним из самых привлекательных туробъектов в регионе Фото:

Тюменская область представит на международной выставке «Россия» отдельный стенд, рассказывающий о термальных источниках. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. Форум пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

«Отдельный стенд, посвященный термальным водам Тюменской области, будет на выставке „Россия“ на ВДНХ. Она начнет работу уже 4 ноября. Обязательно приходите. И, конечно же, приезжайте к нам в гости», — сообщил губернатор Моор в своем telegram-канале.

Он добавил, что пользователи сайта «Достижения.рф» также высоко оценили туристическую привлекательность термальных курортов Тюменской области. За то, что горячие источники являются одним из наиболее знаковых объектов региона, проголосовали 95 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало о том, что на международной выставке-форуме «Россия» будет представлен стенд, рассказывающий об успехах и достижениях Тюменской области. Презентация региона получила название «Тюменская область, я люблю тебя!».

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Тюменская область представит на международной выставке «Россия» отдельный стенд, рассказывающий о термальных источниках. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. Форум пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. «Отдельный стенд, посвященный термальным водам Тюменской области, будет на выставке „Россия“ на ВДНХ. Она начнет работу уже 4 ноября. Обязательно приходите. И, конечно же, приезжайте к нам в гости», — сообщил губернатор Моор в своем telegram-канале. Он добавил, что пользователи сайта «Достижения.рф» также высоко оценили туристическую привлекательность термальных курортов Тюменской области. За то, что горячие источники являются одним из наиболее знаковых объектов региона, проголосовали 95 тысяч человек. Ранее URA.RU писало о том, что на международной выставке-форуме «Россия» будет представлен стенд, рассказывающий об успехах и достижениях Тюменской области. Презентация региона получила название «Тюменская область, я люблю тебя!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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