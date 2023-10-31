Дорожные службы Нового Уренгоя не успели завершить ремонт улиц до зимы

В Новом Уренгое капитальные ремонт дорог завершится в следующем году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) дорожники не закончили реконструкцию уличных сетей до наступления холодов. В городском чате в Telegram жители массово жалуются на неровности нового асфальта и опасные дороги во дворах.

«Едешь, как по кочкам, некоторые тротуары не закатаны в асфальт, заезды во двора сделали с трамплином. Если бы делали все в срок и доводили все работы до конца, то было бы просто идеально! Все прекрасно знают, что это не финишный слой асфальта, но такая дорога создает аварийные ситуации», — написала Дарья Ракитина в telegram-канале «Воронов Chat».

Жители поддержали недовольство женщины, предполагая, какие проблемы их ждут по окончанию зимнего сезона. «Во все дворы въезды с трамплинами. Дорожное полотно как стиральная доска, старый асфальт был ровнее», — отметил горожанин. «Придется всю зиму по этим трамплинам и ямам ездить! За зиму в асфальте замерзнет вода, он расширится, а весной будут трещины!» — поделился Aleksandr Perebatov.

Представители мэрии заверили новоуренгойцев, что дорожные работы еще не завершены. «Дороги в Новом Уренгое соответствуют техническим нормам и безопасны для водителей и пешеходов. Учитывая климатические условия, реконструкцию и капитальный ремонт основных магистралей мы разбиваем на этапы. Мы открыли их для движения, но финишный слой уложим только в следующем году. Мы не можем закрывать объект за один строительный сезон, он у нас очень короткий», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о перевыполнении плана по дорожной реконструкции в ЯНАО. Было отремонтировано более 90 километров региональных дорог.