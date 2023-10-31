Владелец тюменского завода вошел в топ-50 рейтинга миллиардеров Bloomberg

Михельсон с начала года увеличил свое состояние на 3 млрд долларов

01 ноября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Состояние Леонида Михельсона оценивается в 27,7 млрд долларов США Фото: Илья Московец © URA.RU Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон с начала года увеличил свое состояние на 3 млрд долларов и занял 48-ю позицию в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Об этом стало известно из данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), опубликованных на официальном сайте компании. «48. Леонид Михельсон. Общий собственный капитал: 27,7 млрд долларов США. Последнее изменение: -118 млн долларов. Изменение с начала года в долларах США: +3,05 млрд долларов США», — указано в данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Леонид Михельсон является одним из владельцев компании «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу, признан одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом во время одного из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин.

Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон с начала года увеличил свое состояние на 3 млрд долларов и занял 48-ю позицию в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Об этом стало известно из данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), опубликованных на официальном сайте компании. «48. Леонид Михельсон. Общий собственный капитал: 27,7 млрд долларов США. Последнее изменение: -118 млн долларов. Изменение с начала года в долларах США: +3,05 млрд долларов США», — указано в данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Леонид Михельсон является одним из владельцев компании «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу, признан одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом во время одного из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин.