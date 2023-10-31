31 октября 2023

Владелец тюменского завода вошел в топ-50 рейтинга миллиардеров Bloomberg

Михельсон с начала года увеличил свое состояние на 3 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Часть 2. Магнитогорск, михельсон леонид
Состояние Леонида Михельсона оценивается в 27,7 млрд долларов США Фото:

Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон с начала года увеличил свое состояние на 3 млрд долларов и занял 48-ю позицию в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Об этом стало известно из данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), опубликованных на официальном сайте компании.

«48. Леонид Михельсон. Общий собственный капитал: 27,7 млрд долларов США. Последнее изменение: -118 млн долларов. Изменение с начала года в долларах США: +3,05 млрд долларов США», — указано в данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Леонид Михельсон является одним из владельцев компании «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу, признан одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом во время одного из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин.

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Один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон с начала года увеличил свое состояние на 3 млрд долларов и занял 48-ю позицию в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Об этом стало известно из данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), опубликованных на официальном сайте компании. «48. Леонид Михельсон. Общий собственный капитал: 27,7 млрд долларов США. Последнее изменение: -118 млн долларов. Изменение с начала года в долларах США: +3,05 млрд долларов США», — указано в данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). Леонид Михельсон является одним из владельцев компании «Сибур». Тобольский комбинат «ЗапСибНефтехим», принадлежащий холдингу, признан одним из самых масштабных проектов в области развития нефтегазохимии с государственной поддержкой. Об этом во время одного из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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