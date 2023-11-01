В Тюмени установили запрет на продажу алкоголя В День народного единства 4 ноября в Тюмени не будут продавать алкоголь 02 ноября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 + Запрет будет действовать 4 ноября с 08:00 до 21:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области запретили торговым точкам продавать алкоголь в праздничный день 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тюмени. «В соответствии с постановлением правительства Тюменской области установлен запрет на розничную продажу алкоголя с 08:00 до 21:00 4 ноября», — рассказали в администрации. Уточняется, что на кафе, рестораны и бары ограничение не распространяется. Власти Тюменской области запретили торговым точкам продавать алкоголь в праздничный день 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тюмени. «В соответствии с постановлением правительства Тюменской области установлен запрет на розничную продажу алкоголя с 08:00 до 21:00 4 ноября», — рассказали в администрации. Уточняется, что на кафе, рестораны и бары ограничение не распространяется. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям