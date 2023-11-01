01 ноября 2023

В Тюмени установили запрет на продажу алкоголя

В День народного единства 4 ноября в Тюмени не будут продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, знак, бутылка, алкоголь, пить запрещено
Запрет будет действовать 4 ноября с 08:00 до 21:00 Фото:

Власти Тюменской области запретили торговым точкам продавать алкоголь в праздничный день 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тюмени.

«В соответствии с постановлением правительства Тюменской области установлен запрет на розничную продажу алкоголя с 08:00 до 21:00 4 ноября», — рассказали в администрации. Уточняется, что на кафе, рестораны и бары ограничение не распространяется.

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Власти Тюменской области запретили торговым точкам продавать алкоголь в праздничный день 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тюмени. «В соответствии с постановлением правительства Тюменской области установлен запрет на розничную продажу алкоголя с 08:00 до 21:00 4 ноября», — рассказали в администрации. Уточняется, что на кафе, рестораны и бары ограничение не распространяется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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