В Тюмени установили запрет на продажу алкоголя

Запрет будет действовать 4 ноября с 08:00 до 21:00
Власти Тюменской области запретили торговым точкам продавать алкоголь в праздничный день 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тюмени.
«В соответствии с постановлением правительства Тюменской области установлен запрет на розничную продажу алкоголя с 08:00 до 21:00 4 ноября», — рассказали в администрации. Уточняется, что на кафе, рестораны и бары ограничение не распространяется.
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