Бастрыкин заинтересовался делом беременной тюменки, которую избили в общежитии

03 ноября 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения беременной тюменки в общежитии Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения беременной женщины в тюменском общежитии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поставил на контроль проверку информации по поводу избиения женщины. В средствах массовой информации был опубликован материал о том, что в Тюмени в одном из общежитий произошел конфликт, во время которого трое женщин избили беременную соседку», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. По словам представителей ведомства, пострадавшая волнуется, что напавшие на нее женщины могут избежать ответственности за содеянное. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку по данному факту и представить доклад.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения беременной женщины в тюменском общежитии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поставил на контроль проверку информации по поводу избиения женщины. В средствах массовой информации был опубликован материал о том, что в Тюмени в одном из общежитий произошел конфликт, во время которого трое женщин избили беременную соседку», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. По словам представителей ведомства, пострадавшая волнуется, что напавшие на нее женщины могут избежать ответственности за содеянное. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку по данному факту и представить доклад.