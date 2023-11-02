02 ноября 2023

Бастрыкин заинтересовался делом беременной тюменки, которую избили в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения беременной тюменки в общежитии Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения беременной женщины в тюменском общежитии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку информации по поводу избиения женщины. В средствах массовой информации был опубликован материал о том, что в Тюмени в одном из общежитий произошел конфликт, во время которого трое женщин избили беременную соседку», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале.

По словам представителей ведомства, пострадавшая волнуется, что напавшие на нее женщины могут избежать ответственности за содеянное. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку по данному факту и представить доклад.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения беременной женщины в тюменском общежитии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поставил на контроль проверку информации по поводу избиения женщины. В средствах массовой информации был опубликован материал о том, что в Тюмени в одном из общежитий произошел конфликт, во время которого трое женщин избили беременную соседку», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. По словам представителей ведомства, пострадавшая волнуется, что напавшие на нее женщины могут избежать ответственности за содеянное. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку по данному факту и представить доклад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...