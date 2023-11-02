02 ноября 2023

Начальник курганской «Почты России» покинул пост после жалобы подчиненных

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник «Почты России» в Курганской области покинул пост по собственному желанию Фото:

В Кургане уволился исполняющего обязанности начальника региональных отделений «Почты России» Станислав Колясников. Ранее на него пожаловались подчиненные из-за грубого отношения с его стороны. Об увольнении экс-начальника курганской «Почты России» корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к работе компании. В пресс-службе «Почты России» информацию подтвердили.

«Колясников уволился. Пока неизвестно, кто будет работать на его должности. В отделения начали возвращаться сотрудники, которые уволились из-за него», — рассказал URA.RU источник.

В пресс-службе «Почты России» корреспонденту URA.RU пояснили, что Станислав Колясников не работает в компании с 28 октября. Отмечается, что бывший директор ведомства уволился по собственному желанию. Как рассказали журналисту, решение о назначении заместителя директора по операционному управлению УФПС Курганской области еще не принято — руководство рассматривает кандидатуры.

URA.RU писало ранее, что подчиненные пожаловались на Станислава Колясникова, который тогда занимал должность замдиректора «Почты России» в Курганской области. Сотрудники отделений были возмущены грубым отношением со стороны начальника. Позднее была начата служебная проверка Колясникова.

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В Кургане уволился исполняющего обязанности начальника региональных отделений «Почты России» Станислав Колясников. Ранее на него пожаловались подчиненные из-за грубого отношения с его стороны. Об увольнении экс-начальника курганской «Почты России» корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к работе компании. В пресс-службе «Почты России» информацию подтвердили. «Колясников уволился. Пока неизвестно, кто будет работать на его должности. В отделения начали возвращаться сотрудники, которые уволились из-за него», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе «Почты России» корреспонденту URA.RU пояснили, что Станислав Колясников не работает в компании с 28 октября. Отмечается, что бывший директор ведомства уволился по собственному желанию. Как рассказали журналисту, решение о назначении заместителя директора по операционному управлению УФПС Курганской области еще не принято — руководство рассматривает кандидатуры. URA.RU писало ранее, что подчиненные пожаловались на Станислава Колясникова, который тогда занимал должность замдиректора «Почты России» в Курганской области. Сотрудники отделений были возмущены грубым отношением со стороны начальника. Позднее была начата служебная проверка Колясникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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