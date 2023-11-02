В Аксарке сбежал мужчина, подозреваемый в изнасиловании
В Аксарке (ЯНАО) разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщили журналисты.
«Предполагаемый насильник был одет в серую вязаную шапку, кожаную куртку черного цвета, синие джинсы и зимние ботинки. Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, просьба сообщить полиции по телефонам: 8 (349) 93-22-2-80 или 8 (999) 360-52-02», — сообщает ИА «Приуралье» в социальной сети «ВКонтакте».
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
В Аксарке разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления
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