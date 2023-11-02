02 ноября 2023

В ЯНАО разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Аксарке сбежал мужчина, подозреваемый в изнасиловании Фото:

В Аксарке (ЯНАО) разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщили журналисты.

«Предполагаемый насильник был одет в серую вязаную шапку, кожаную куртку черного цвета, синие джинсы и зимние ботинки. Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, просьба сообщить полиции по телефонам: 8 (349) 93-22-2-80 или 8 (999) 360-52-02», — сообщает ИА «Приуралье» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

В Аксарке разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления
В Аксарке разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления
Фото:

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В Аксарке (ЯНАО) разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщили журналисты. «Предполагаемый насильник был одет в серую вязаную шапку, кожаную куртку черного цвета, синие джинсы и зимние ботинки. Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, просьба сообщить полиции по телефонам: 8 (349) 93-22-2-80 или 8 (999) 360-52-02», — сообщает ИА «Приуралье» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой уточнить информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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