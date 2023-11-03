В Уренгое благоустроят территорию вокруг поликлиники за 105 млн рублей

Новый Уренгой Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 105 млн рублей благоустроить территорию вокруг городской поликлиники №2, расположенной в микрорайоне Мирный. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«В настоящее время на территории, прилегающей к поликлинике №2 имеются проезды и тротуары с асфальтированным покрытием, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Парковочные места организованы спонтанно на свободном пространстве с песчано-щебеночным покрытием. Отсутствуют зоны отдыха пациентов и площадки для игр детей, нет урн для мусора. Имеющееся уличное освещение — устаревшее», -информирует на госзакупках уренгойская мэрия будущих участников тендера.

Территория поликлиники после реконструкции Интернет-портал «Госзакупки»

В размещенной на портале документации перечисляются виды работ, которые необходимо будет выполнить победителю тендера, включая поставку и монтаж детских горок, качелей, урн и скамеек. По условиям контракта, все работы должны быть выполнены до 15 сентября 2024 года. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 7 ноября.

Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.