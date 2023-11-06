06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Власти ЯНАО строят в ДНР «чумовой» МФЦ. Фото

В подшефной ЯНАО Волновахе строят МФЦ в виде чумов
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, чум, олени, север, оленеводы, тундра, арктика, кмнс, ямал
Айдентику ЯНАО перенесут в ДНР (архивное фото) Фото:

В подшефной ЯНАО Волновахе (ДНР) возводят Многофункциональный центр, фасад которого сделан в виде чумов. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.

«В Волновахе строят МФЦ. Здание готово больше, чем наполовину. Архитектурный облик центрального фасада социального объекта представляет собой стоящие рядом чумы», — говорится в сообщении властей ЯНАО.

В настоящее время территорию у МФЦ облагораживают. После открытия центра государственные и муниципальные услуги в нем смогут ежедневно получать по 300 человек. Отмечается, что властями ЯНАО разработана программа поддержки региона: согласно ей в нем строятся и восстанавливаются значимые объекты (дома, детские, спортивные и культурные объекты).

Фото:

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В подшефной ЯНАО Волновахе (ДНР) возводят Многофункциональный центр, фасад которого сделан в виде чумов. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «В Волновахе строят МФЦ. Здание готово больше, чем наполовину. Архитектурный облик центрального фасада социального объекта представляет собой стоящие рядом чумы», — говорится в сообщении властей ЯНАО. В настоящее время территорию у МФЦ облагораживают. После открытия центра государственные и муниципальные услуги в нем смогут ежедневно получать по 300 человек. Отмечается, что властями ЯНАО разработана программа поддержки региона: согласно ей в нем строятся и восстанавливаются значимые объекты (дома, детские, спортивные и культурные объекты).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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