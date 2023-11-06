В подшефной ЯНАО Волновахе (ДНР) возводят Многофункциональный центр, фасад которого сделан в виде чумов. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа.
«В Волновахе строят МФЦ. Здание готово больше, чем наполовину. Архитектурный облик центрального фасада социального объекта представляет собой стоящие рядом чумы», — говорится в сообщении властей ЯНАО.
В настоящее время территорию у МФЦ облагораживают. После открытия центра государственные и муниципальные услуги в нем смогут ежедневно получать по 300 человек. Отмечается, что властями ЯНАО разработана программа поддержки региона: согласно ей в нем строятся и восстанавливаются значимые объекты (дома, детские, спортивные и культурные объекты).
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