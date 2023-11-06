Власти ЯНАО строят в ДНР «чумовой» МФЦ. Фото

В подшефной ЯНАО Волновахе строят МФЦ в виде чумов

07 ноября 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Айдентику ЯНАО перенесут в ДНР (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В подшефной ЯНАО Волновахе (ДНР) возводят Многофункциональный центр, фасад которого сделан в виде чумов. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «В Волновахе строят МФЦ. Здание готово больше, чем наполовину. Архитектурный облик центрального фасада социального объекта представляет собой стоящие рядом чумы», — говорится в сообщении властей ЯНАО. В настоящее время территорию у МФЦ облагораживают. После открытия центра государственные и муниципальные услуги в нем смогут ежедневно получать по 300 человек. Отмечается, что властями ЯНАО разработана программа поддержки региона: согласно ей в нем строятся и восстанавливаются значимые объекты (дома, детские, спортивные и культурные объекты). Фото: пресс-служба правительства ЯНАО, yanao.ru

В подшефной ЯНАО Волновахе (ДНР) возводят Многофункциональный центр, фасад которого сделан в виде чумов. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. «В Волновахе строят МФЦ. Здание готово больше, чем наполовину. Архитектурный облик центрального фасада социального объекта представляет собой стоящие рядом чумы», — говорится в сообщении властей ЯНАО. В настоящее время территорию у МФЦ облагораживают. После открытия центра государственные и муниципальные услуги в нем смогут ежедневно получать по 300 человек. Отмечается, что властями ЯНАО разработана программа поддержки региона: согласно ей в нем строятся и восстанавливаются значимые объекты (дома, детские, спортивные и культурные объекты).