Прокуратура требует наказать топ-менеджера властей Сургута за незадекларированный автомобиль

Топ-менеджера мэрии Сургута ждет наказание за незадекларированную машину

08 ноября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Нарушения были выявлены сотрудниками прокуратуры Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Прокурор Сургута Леонид Балин требует мэрию Сургута провести проверку и наказать директора СПОПАТ Кирилла Киселева, к которому возникли вопросы в пору его работы директором департамента городского хозяйства. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах города, у надзорного ведомства появились претензии из-за неучтенного автомобиля и затрат чиновника, которые в 2022 году превысили доходы за последние три года. «Киселев в справке о расходах не указал приобретение автомобиля. Прокуратура выяснила, что в 2022 году он приобрел за 720 тысяч рублей автомобиль, который он почему-то не указал в декларации, что является нарушением. А когда в надзорном ведомстве посчитали все затраты за 2022 год, то оказалось, что они превышают на три миллиона совокупный доход за 2019, 2020 и 2021 годы. Прокуратура пытается выяснить, почему в декларациях не был указан приобретенный автомобиль и почему расходы чиновника не соответствуют доходам», — сообщил собеседник. Для уточнения информации в окружную прокуратуру был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в администрации подтвердили информацию о полученном представлении прокуратуры. В отношении Киселева началась проверка. Так же в мэрии добавили, что расходы Киселева увеличились за счет потраченных накоплений. «Речь идет о доходах, полученных Киселевым ранее от предпринимательской деятельности», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в конце октября мэр Сургута Андрей Филатов отправил главного коммунальщика заниматься транспортной реформой. Кирилл Киселев покинул кресло руководителя департамента городского хозяйства и возглавил городское объединение пассажирского автотранспорта (СПОПАТ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокурор Сургута Леонид Балин требует мэрию Сургута провести проверку и наказать директора СПОПАТ Кирилла Киселева, к которому возникли вопросы в пору его работы директором департамента городского хозяйства. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах города, у надзорного ведомства появились претензии из-за неучтенного автомобиля и затрат чиновника, которые в 2022 году превысили доходы за последние три года. «Киселев в справке о расходах не указал приобретение автомобиля. Прокуратура выяснила, что в 2022 году он приобрел за 720 тысяч рублей автомобиль, который он почему-то не указал в декларации, что является нарушением. А когда в надзорном ведомстве посчитали все затраты за 2022 год, то оказалось, что они превышают на три миллиона совокупный доход за 2019, 2020 и 2021 годы. Прокуратура пытается выяснить, почему в декларациях не был указан приобретенный автомобиль и почему расходы чиновника не соответствуют доходам», — сообщил собеседник. Для уточнения информации в окружную прокуратуру был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в администрации подтвердили информацию о полученном представлении прокуратуры. В отношении Киселева началась проверка. Так же в мэрии добавили, что расходы Киселева увеличились за счет потраченных накоплений. «Речь идет о доходах, полученных Киселевым ранее от предпринимательской деятельности», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в конце октября мэр Сургута Андрей Филатов отправил главного коммунальщика заниматься транспортной реформой. Кирилл Киселев покинул кресло руководителя департамента городского хозяйства и возглавил городское объединение пассажирского автотранспорта (СПОПАТ).