Тюменские товары появятся в магазинах Бангладеша и Кении

Тюменские бизнесмены договариваются о поставках продукции в страны Азии и Африки

08 ноября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Одним их продуктов, которые будут экспортировать в Азию и Африку, могут стать напитки, произведенные в Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU Производители из Тюменской области и ХМАО нашли новых партнеров в Кении, Бангладеше, Индии и Турции. Договоренности о партнерстве достигнуты в рамках FoodExpo Qazaqstan 2023, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты. «Стенд Тюменской области и ХМАО на FoodExpo Qazaqstan 2023 пользовался спросом у посетителей, а также привлек внимание представителей компаний из таких стран, как Индия, Бангладеш, Кения, Турция, Киргизия. Компании нашли потенциальных покупателей и дистрибьютеров, торговые сети», — говорится в сообщении. Известно, что «тюменскую матрешку» представляли производители напитков, мебели, представители сервисных компаний. Так же участником делегации из Тюменской области стал представитель завода «Тюменские аэрозоли», который ранее обвиняли в участии в совместном бизнесе с мужем премьер-министра Эстонии Каи Каллас. В торгово-промышленной палате региона сообщили, что в настоящий момент по итогам предварительных договоренностей отрабатываются ценовая политика и логистические решения. Ранее URA.RU рассказало о том, что Тюмень ищет на Востоке не только покупателей, но и поставщиков. Например, иранские предприятия могут стать партнерами области в сфере химической промышленности.

Производители из Тюменской области и ХМАО нашли новых партнеров в Кении, Бангладеше, Индии и Турции. Договоренности о партнерстве достигнуты в рамках FoodExpo Qazaqstan 2023, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты. «Стенд Тюменской области и ХМАО на FoodExpo Qazaqstan 2023 пользовался спросом у посетителей, а также привлек внимание представителей компаний из таких стран, как Индия, Бангладеш, Кения, Турция, Киргизия. Компании нашли потенциальных покупателей и дистрибьютеров, торговые сети», — говорится в сообщении. Известно, что «тюменскую матрешку» представляли производители напитков, мебели, представители сервисных компаний. Так же участником делегации из Тюменской области стал представитель завода «Тюменские аэрозоли», который ранее обвиняли в участии в совместном бизнесе с мужем премьер-министра Эстонии Каи Каллас. В торгово-промышленной палате региона сообщили, что в настоящий момент по итогам предварительных договоренностей отрабатываются ценовая политика и логистические решения. Ранее URA.RU рассказало о том, что Тюмень ищет на Востоке не только покупателей, но и поставщиков. Например, иранские предприятия могут стать партнерами области в сфере химической промышленности.