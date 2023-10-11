Иран поможет обеспечить сырьем тюменский химпром

Тюменские компании работают на международной выставке в Иране

Химпром и строительство Тюмени заинтересовано в иранских полимерах, металлических полуфабрикатах и спиртах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские строители и представители химической промышленности ищут новых поставщиков сырья на международной выставке «экспорт в Россию», которая проходит в Иране. Основная часть встреч проходит в формате b2b, рассказала URA.RU директор центра внешнеэкономической деятельности региональной торгово-промышленной палаты Екатерина Ульянцева.

«Привезли в Иран представителей водоочистных компаний, химической промышленности, строителей. Каждый день проходят встречи, тюменские предприниматели подбирают новых бизнес-партнеров. Плюс выставка, на которой каждый день новая отрасль показывает свои достижения», — пояснила URA.RU Ульянцева.

Она добавила, что речь в переговорах идет не только об импорте иранских товаров в Тюменскую область. «В том числе обсуждаем и экспорт наших товаров в Иран», — добавила Ульянцева в беседе с URA.RU.

Известно, что Иран способен предоставить тюменскому химпрому и строительству различное сырье, в том числе спирты, металлические полуфабрикаты, различные полимеры. Какие товары будут интересовать восточных партнеров, пока не уточняется.

Ранее URA.RU рассказало о новом направлении экспорта, которое хотя освоить тюменские предприниматели. В ноябре они планируют посетить сразу три международных выставки в Малайзии.