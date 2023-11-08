В Тюмени привлекли к ответственности еще четырех участников свадьбы, которые устроили танцы на дороге в центре города. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тюменской области. Всего наказали восемь человек.
«Сотрудники Госавтоинспекции продолжают принимать меры по привлечению к ответственности участников свадьбы, устроивших танцы на проезжей части в центре Тюмени. <…> Сегодня полицейские установили личности еще 4-х нарушителей 18-ти, 19-ти, 22-х и 25-ти лет, они привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении ведомства. Какое именно наказание получили тюменцы — неизвестно.
Ранее URA.RU писало, что видео танцев на проезжей части распространилось по социальным сетям. На кадрах видно, как люди вышли из машин и начали танцевать прямо на дороге. Часть нарушителей оштрафовали на 500 рублей, а одного уличили в неуплате прошлых штрафов. Также известно, что проверку проводят тюменские следователи.
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