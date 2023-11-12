12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

Жители Тюменской области отдают почти половину зарплаты на ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
Более 40% от зарплаты жители Тюменской области отдают на ипотеку, считают аналитики Фото:

Расходы жителей Тюменской области на ипотечные платежи составляют 40,1% от средней ежемесячной заработной платы. Согласно данным аналитиков, регион занимает 14 строчку рейтинга страны по данному показателю.

«Рейтинг регионов России по соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты. Тюменская область — 14 позиция с результатом 40,1%», — передают аналитики РИА Новости. В среднем размер ипотечного кредита тюменцев составляет 3,6 миллиона рублей.

В среднем по стране ипотечные платежи граждан составляют 44% от дохода. Если работают несколько членов семьи, то долговая нагрузка менее обременительна. Аналитики утверждают, что по сравнению с предыдущим годом ситуация с доступностью ипотеки заметно улучшилась.

В ближайшее время интерес жителей Тюмени к ипотеке с господдержкой рискует снизиться. Риелторы объясняют это повышением размера первоначального взноса с 15% до 20%, что повлечет падение спроса на новостройки на 10-15%. В сегменте загородной недвижимости условия тоже меняются не в лучшую сторону. В частности, тюменцы, желающие жить за городом, лишились одной из самых востребованных ипотечных программ — Минсельхоз приостановил программу «Сельской ипотеки».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расходы жителей Тюменской области на ипотечные платежи составляют 40,1% от средней ежемесячной заработной платы. Согласно данным аналитиков, регион занимает 14 строчку рейтинга страны по данному показателю. «Рейтинг регионов России по соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты. Тюменская область — 14 позиция с результатом 40,1%», — передают аналитики РИА Новости. В среднем размер ипотечного кредита тюменцев составляет 3,6 миллиона рублей. В среднем по стране ипотечные платежи граждан составляют 44% от дохода. Если работают несколько членов семьи, то долговая нагрузка менее обременительна. Аналитики утверждают, что по сравнению с предыдущим годом ситуация с доступностью ипотеки заметно улучшилась. В ближайшее время интерес жителей Тюмени к ипотеке с господдержкой рискует снизиться. Риелторы объясняют это повышением размера первоначального взноса с 15% до 20%, что повлечет падение спроса на новостройки на 10-15%. В сегменте загородной недвижимости условия тоже меняются не в лучшую сторону. В частности, тюменцы, желающие жить за городом, лишились одной из самых востребованных ипотечных программ — Минсельхоз приостановил программу «Сельской ипотеки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...