Жители Тюменской области отдают почти половину зарплаты на ипотеку

13 ноября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Более 40% от зарплаты жители Тюменской области отдают на ипотеку, считают аналитики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Расходы жителей Тюменской области на ипотечные платежи составляют 40,1% от средней ежемесячной заработной платы. Согласно данным аналитиков, регион занимает 14 строчку рейтинга страны по данному показателю. «Рейтинг регионов России по соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты. Тюменская область — 14 позиция с результатом 40,1%», — передают аналитики РИА Новости. В среднем размер ипотечного кредита тюменцев составляет 3,6 миллиона рублей. В среднем по стране ипотечные платежи граждан составляют 44% от дохода. Если работают несколько членов семьи, то долговая нагрузка менее обременительна. Аналитики утверждают, что по сравнению с предыдущим годом ситуация с доступностью ипотеки заметно улучшилась. В ближайшее время интерес жителей Тюмени к ипотеке с господдержкой рискует снизиться. Риелторы объясняют это повышением размера первоначального взноса с 15% до 20%, что повлечет падение спроса на новостройки на 10-15%. В сегменте загородной недвижимости условия тоже меняются не в лучшую сторону. В частности, тюменцы, желающие жить за городом, лишились одной из самых востребованных ипотечных программ — Минсельхоз приостановил программу «Сельской ипотеки».

Расходы жителей Тюменской области на ипотечные платежи составляют 40,1% от средней ежемесячной заработной платы. Согласно данным аналитиков, регион занимает 14 строчку рейтинга страны по данному показателю. «Рейтинг регионов России по соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты. Тюменская область — 14 позиция с результатом 40,1%», — передают аналитики РИА Новости. В среднем размер ипотечного кредита тюменцев составляет 3,6 миллиона рублей. В среднем по стране ипотечные платежи граждан составляют 44% от дохода. Если работают несколько членов семьи, то долговая нагрузка менее обременительна. Аналитики утверждают, что по сравнению с предыдущим годом ситуация с доступностью ипотеки заметно улучшилась. В ближайшее время интерес жителей Тюмени к ипотеке с господдержкой рискует снизиться. Риелторы объясняют это повышением размера первоначального взноса с 15% до 20%, что повлечет падение спроса на новостройки на 10-15%. В сегменте загородной недвижимости условия тоже меняются не в лучшую сторону. В частности, тюменцы, желающие жить за городом, лишились одной из самых востребованных ипотечных программ — Минсельхоз приостановил программу «Сельской ипотеки».