В Салехарде задерживаются вылеты вертолетов из-за наплыва пассажиров. Скрин

13 ноября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

В аэропорту Салехарда задерживается вылет вертолетов из-за потока пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Салехарда (ЯНАО) 13 ноября наблюдаются кратковременные задержки вертолетных рейсов. Это связано с большим потоком пассажиров, которые не могли улететь ранее из-за погодных условий, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта. «Пассажиров, желающих улететь в поселки Ямала из Салехарда много, работники аэропорта не успевают всех зарегистрировать, поэтому могут быть кратковременные задержки вылетов. Погодные условия по маршруту следования нормализовались», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале установилась нелетная погода, в аэропортах несколько дней переносили вертолетные рейсы. Жители поселков вынуждены были ожидать улучшения погодных условий по нескольку дней. С 11 ноября работа аэропорта осуществляется в штатном режиме. В аэропорту Салехарда наблюдаются кратковременные задержки вертолетных рейсов Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Салехард — http://airshd.ru/raspisanie/onlajn-tablo

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) 13 ноября наблюдаются кратковременные задержки вертолетных рейсов. Это связано с большим потоком пассажиров, которые не могли улететь ранее из-за погодных условий, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта. «Пассажиров, желающих улететь в поселки Ямала из Салехарда много, работники аэропорта не успевают всех зарегистрировать, поэтому могут быть кратковременные задержки вылетов. Погодные условия по маршруту следования нормализовались», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале установилась нелетная погода, в аэропортах несколько дней переносили вертолетные рейсы. Жители поселков вынуждены были ожидать улучшения погодных условий по нескольку дней. С 11 ноября работа аэропорта осуществляется в штатном режиме.