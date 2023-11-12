12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Салехарде задерживаются вылеты вертолетов из-за наплыва пассажиров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
В аэропорту Салехарда задерживается вылет вертолетов из-за потока пассажиров Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) 13 ноября наблюдаются кратковременные задержки вертолетных рейсов. Это связано с большим потоком пассажиров, которые не могли улететь ранее из-за погодных условий, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта.

«Пассажиров, желающих улететь в поселки Ямала из Салехарда много, работники аэропорта не успевают всех зарегистрировать, поэтому могут быть кратковременные задержки вылетов. Погодные условия по маршруту следования нормализовались», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале установилась нелетная погода, в аэропортах несколько дней переносили вертолетные рейсы. Жители поселков вынуждены были ожидать улучшения погодных условий по нескольку дней. С 11 ноября работа аэропорта осуществляется в штатном режиме.

В аэропорту Салехарда наблюдаются кратковременные задержки вертолетных рейсов
В аэропорту Салехарда наблюдаются кратковременные задержки вертолетных рейсов
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) 13 ноября наблюдаются кратковременные задержки вертолетных рейсов. Это связано с большим потоком пассажиров, которые не могли улететь ранее из-за погодных условий, сообщили URA.RU в справочной службе аэропорта. «Пассажиров, желающих улететь в поселки Ямала из Салехарда много, работники аэропорта не успевают всех зарегистрировать, поэтому могут быть кратковременные задержки вылетов. Погодные условия по маршруту следования нормализовались», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале установилась нелетная погода, в аэропортах несколько дней переносили вертолетные рейсы. Жители поселков вынуждены были ожидать улучшения погодных условий по нескольку дней. С 11 ноября работа аэропорта осуществляется в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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