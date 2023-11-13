13 ноября 2023

В ЯНАО из-за столкновения судов погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине предъявили обвинение по статье 263 УК РФ Фото:

Житель Санкт-Петербурга, управляя судном в Тазовском районе ЯНАО, столкнулся с другим водным транспортом, судоводитель которого погиб. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что осужденный в июле 2020 года, управляя маломерным судном КС-100 на реке Таз в районе причала с. Газ-Сале Тазовского района, допустил нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и совершил столкновение с маломерным судном типа „Крым“, судоводитель которого оказался в воде и утонул», — говорится в сообщении. 37-летнего мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на три года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе ЯНАО затонула баржа. Рыбаки вызвали водолазов на поиски пропавшего экипажа. Тела капитана и его помощника нашли спустя несколько дней.

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Житель Санкт-Петербурга, управляя судном в Тазовском районе ЯНАО, столкнулся с другим водным транспортом, судоводитель которого погиб. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что осужденный в июле 2020 года, управляя маломерным судном КС-100 на реке Таз в районе причала с. Газ-Сале Тазовского района, допустил нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и совершил столкновение с маломерным судном типа „Крым“, судоводитель которого оказался в воде и утонул», — говорится в сообщении. 37-летнего мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на три года. Ранее URA.RU сообщало, что в Шурышкарском районе ЯНАО затонула баржа. Рыбаки вызвали водолазов на поиски пропавшего экипажа. Тела капитана и его помощника нашли спустя несколько дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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