14 ноября 2023

На «Курганмашзаводе» нашли виновных в ЧП с погибшим сотрудником

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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
На КМЗ нашли виновных в ЧП на производстве, где впоследствии скончался сотрудник Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «Курганмашзавод» нашли виновных в ЧП, в котором пострадали два рабочих после возгорания паров. Один из сотрудников предприятия позднее скончался. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.

«В ходе расследования установлено, что из-за несоблюдения технологического процесса, а также нахождения посторонних лиц при проведении сварочных работ два работника „Курганмашзавода“ получили вред здоровью, от которого один впоследствии скончался. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

По данным региональной Госинспекции труда, причинами несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация работ. В частности, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения, необеспечение контроля за трудовой дисциплиной со стороны работодателя.

ЧП в одном из цехов на «Курганмашзаводе» произошло 13 сентября. В ходе возгорания паров на производстве пострадали два рабочих. Они были доставлены в больницу. После происшествия на оборонном заводе следователи начали проверку по факту нарушений техники безопасности. Представители КМЗ сообщали, что будут оказывать помощь пострадавшим в несчастном случае. Также на заводе заявляли, что ЧП никак не повлияло на выполнение гособорозаказа.

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На «Курганмашзавод» нашли виновных в ЧП, в котором пострадали два рабочих после возгорания паров. Один из сотрудников предприятия позднее скончался. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. «В ходе расследования установлено, что из-за несоблюдения технологического процесса, а также нахождения посторонних лиц при проведении сварочных работ два работника „Курганмашзавода“ получили вред здоровью, от которого один впоследствии скончался. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении ведомства. По данным региональной Госинспекции труда, причинами несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация работ. В частности, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения, необеспечение контроля за трудовой дисциплиной со стороны работодателя. ЧП в одном из цехов на «Курганмашзаводе» произошло 13 сентября. В ходе возгорания паров на производстве пострадали два рабочих. Они были доставлены в больницу. После происшествия на оборонном заводе следователи начали проверку по факту нарушений техники безопасности. Представители КМЗ сообщали, что будут оказывать помощь пострадавшим в несчастном случае. Также на заводе заявляли, что ЧП никак не повлияло на выполнение гособорозаказа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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