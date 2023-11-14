На «Курганмашзаводе» нашли виновных в ЧП с погибшим сотрудником

15 ноября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

На КМЗ нашли виновных в ЧП на производстве, где впоследствии скончался сотрудник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На «Курганмашзавод» нашли виновных в ЧП, в котором пострадали два рабочих после возгорания паров. Один из сотрудников предприятия позднее скончался. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. «В ходе расследования установлено, что из-за несоблюдения технологического процесса, а также нахождения посторонних лиц при проведении сварочных работ два работника „Курганмашзавода“ получили вред здоровью, от которого один впоследствии скончался. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении ведомства. По данным региональной Госинспекции труда, причинами несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация работ. В частности, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения, необеспечение контроля за трудовой дисциплиной со стороны работодателя. ЧП в одном из цехов на «Курганмашзаводе» произошло 13 сентября. В ходе возгорания паров на производстве пострадали два рабочих. Они были доставлены в больницу. После происшествия на оборонном заводе следователи начали проверку по факту нарушений техники безопасности. Представители КМЗ сообщали, что будут оказывать помощь пострадавшим в несчастном случае. Также на заводе заявляли, что ЧП никак не повлияло на выполнение гособорозаказа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Курганмашзавод» нашли виновных в ЧП, в котором пострадали два рабочих после возгорания паров. Один из сотрудников предприятия позднее скончался. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. «В ходе расследования установлено, что из-за несоблюдения технологического процесса, а также нахождения посторонних лиц при проведении сварочных работ два работника „Курганмашзавода“ получили вред здоровью, от которого один впоследствии скончался. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении ведомства. По данным региональной Госинспекции труда, причинами несчастного случая на производстве стала неудовлетворительная организация работ. В частности, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения, необеспечение контроля за трудовой дисциплиной со стороны работодателя. ЧП в одном из цехов на «Курганмашзаводе» произошло 13 сентября. В ходе возгорания паров на производстве пострадали два рабочих. Они были доставлены в больницу. После происшествия на оборонном заводе следователи начали проверку по факту нарушений техники безопасности. Представители КМЗ сообщали, что будут оказывать помощь пострадавшим в несчастном случае. Также на заводе заявляли, что ЧП никак не повлияло на выполнение гособорозаказа.