В Тюменской области вырастут цены на поезда и электрички

16 ноября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

С 2024 года проезд в электричках и пригородных поездах подорожает на 7% Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюменской области вырастут тарифы на проезд в пригородных поездах и электричках. Соответствующий проект документа подготовлен департаментом тарифной и ценовой политики региона. Изменения должны вступить в силу с 2024 года. «Об утверждении тарифов на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые акционерным обществом „Свердловская пригородная компания“ в Тюменской области. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в проекте документа, который сейчас находится на обсуждении. Постановлением увеличиваются тарифы на проезд в поездах и электричках между городами региона. К примеру, если сейчас из Тюмени в Ишим на электричке тариф для взрослого составляет 513 рублей, то со следующего года он вырастет до 550. Стоимость проезда на поезде в вагонах первого класса из столицы области до Тобольска увеличится с 848 до 909 рублей, во втором классе — с 549 до 588, в третьем — с 423 до 453. Таким образом, повышение цен составит чуть более 7%. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах пригородного сообщения. Изменения также вступят в силу с 2024 года.

В Тюменской области вырастут тарифы на проезд в пригородных поездах и электричках. Соответствующий проект документа подготовлен департаментом тарифной и ценовой политики региона. Изменения должны вступить в силу с 2024 года. «Об утверждении тарифов на услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые акционерным обществом „Свердловская пригородная компания“ в Тюменской области. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года», — говорится в проекте документа, который сейчас находится на обсуждении. Постановлением увеличиваются тарифы на проезд в поездах и электричках между городами региона. К примеру, если сейчас из Тюмени в Ишим на электричке тариф для взрослого составляет 513 рублей, то со следующего года он вырастет до 550. Стоимость проезда на поезде в вагонах первого класса из столицы области до Тобольска увеличится с 848 до 909 рублей, во втором классе — с 549 до 588, в третьем — с 423 до 453. Таким образом, повышение цен составит чуть более 7%. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти подняли цены на проезд в автобусах пригородного сообщения. Изменения также вступят в силу с 2024 года.