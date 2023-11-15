15 ноября 2023

Патриарх Кирилл встретился с губернатором ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
В Москве состоялась встреча патриарха Кирилла и губернатора ЯНАО Фото:

В Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

«16 ноября 2023 года в Патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем», — говорится в сообщении.

Губернатор ЯНАО рассказал Патриарху Кириллу о том, как проходит строительство самого крупного храма за Полярным кругом — собора в Салехарде, напомнил о визите Патриарха в Сабетту. Епископ Николай сообщил, что все очень быстро меняется и Ямал сейчас существенно отличается от того, который видел Кирилл во время своего визита на Ямал осенью 2015 года.

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В Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Об этом сообщает пресс-служба патриарха. «16 ноября 2023 года в Патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем», — говорится в сообщении. Губернатор ЯНАО рассказал Патриарху Кириллу о том, как проходит строительство самого крупного храма за Полярным кругом — собора в Салехарде, напомнил о визите Патриарха в Сабетту. Епископ Николай сообщил, что все очень быстро меняется и Ямал сейчас существенно отличается от того, который видел Кирилл во время своего визита на Ямал осенью 2015 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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