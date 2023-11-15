Патриарх Кирилл встретился с губернатором ЯНАО

16 ноября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Москве состоялась встреча патриарха Кирилла и губернатора ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Об этом сообщает пресс-служба патриарха. «16 ноября 2023 года в Патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем», — говорится в сообщении. Губернатор ЯНАО рассказал Патриарху Кириллу о том, как проходит строительство самого крупного храма за Полярным кругом — собора в Салехарде, напомнил о визите Патриарха в Сабетту. Епископ Николай сообщил, что все очень быстро меняется и Ямал сейчас существенно отличается от того, который видел Кирилл во время своего визита на Ямал осенью 2015 года.

В Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем. Об этом сообщает пресс-служба патриарха. «16 ноября 2023 года в Патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем», — говорится в сообщении. Губернатор ЯНАО рассказал Патриарху Кириллу о том, как проходит строительство самого крупного храма за Полярным кругом — собора в Салехарде, напомнил о визите Патриарха в Сабетту. Епископ Николай сообщил, что все очень быстро меняется и Ямал сейчас существенно отличается от того, который видел Кирилл во время своего визита на Ямал осенью 2015 года.