МВД РФ объявило в розыск бывших украинских политиков Пашинского и Дещицу

МВД России объявило в розыск экс-чиновников из Украины — исполняющего обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу по уголовной статье. Информация следует из базы данных розыска ведомства.
«Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитируют сообщение из базы данных МВД РФ РИА Новости.
В начале ноября 2023 года RT сообщало, что СК России заочно предъявил обвинение двум политикам и бывшему премьеру Украины Арсению Яценюку. По данным комитета они, входя в совет нацбезопасности и обороны Украины, приняли решение о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в результате которой погибли и получили ранения 1382 человека.
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