16 ноября 2023

МВД РФ объявило в розыск бывших украинских политиков Пашинского и Дещицу

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Вечный огонь в Александровском саду Кремля. Москва , полиция, мвд россии
Следственный комитет России еще в ноябре предъявил обвинение украинским политикам Фото:

МВД России объявило в розыск экс-чиновников из Украины — исполняющего обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу по уголовной статье. Информация следует из базы данных розыска ведомства.

«Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитируют сообщение из базы данных МВД РФ РИА Новости.

В начале ноября 2023 года RT сообщало, что СК России заочно предъявил обвинение двум политикам и бывшему премьеру Украины Арсению Яценюку. По данным комитета они, входя в совет нацбезопасности и обороны Украины, приняли решение о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в результате которой погибли и получили ранения 1382 человека.

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МВД России объявило в розыск экс-чиновников из Украины — исполняющего обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу по уголовной статье. Информация следует из базы данных розыска ведомства. «Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитируют сообщение из базы данных МВД РФ РИА Новости. В начале ноября 2023 года RT сообщало, что СК России заочно предъявил обвинение двум политикам и бывшему премьеру Украины Арсению Яценюку. По данным комитета они, входя в совет нацбезопасности и обороны Украины, приняли решение о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в результате которой погибли и получили ранения 1382 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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