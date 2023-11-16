В мире Украина МВД РФ объявило в розыск бывших украинских политиков Пашинского и Дещицу 17 ноября 2023 в 05:19 Размер текста - 17 + Следственный комитет России еще в ноябре предъявил обвинение украинским политикам Фото: Георгий Бергал © URA.RU МВД России объявило в розыск экс-чиновников из Украины — исполняющего обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу по уголовной статье. Информация следует из базы данных розыска ведомства. «Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитируют сообщение из базы данных МВД РФ РИА Новости. В начале ноября 2023 года RT сообщало, что СК России заочно предъявил обвинение двум политикам и бывшему премьеру Украины Арсению Яценюку. По данным комитета они, входя в совет нацбезопасности и обороны Украины, приняли решение о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в результате которой погибли и получили ранения 1382 человека. МВД России объявило в розыск экс-чиновников из Украины — исполняющего обязанности главы администрации президента Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу по уголовной статье. Информация следует из базы данных розыска ведомства. «Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — цитируют сообщение из базы данных МВД РФ РИА Новости. В начале ноября 2023 года RT сообщало, что СК России заочно предъявил обвинение двум политикам и бывшему премьеру Украины Арсению Яценюку. По данным комитета они, входя в совет нацбезопасности и обороны Украины, приняли решение о проведении «так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», в результате которой погибли и получили ранения 1382 человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям