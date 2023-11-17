Бастрыкин заинтересовался «кормящим» тюменцем

Видеоролик с «кормящим грудью» тюменцем обеспокоил Бастрыкина

18 ноября 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Бастрыкин заинтересовал житель Тюмени, заявивший о том, что мужчины могут кормит младенцев грудью Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным должить о ходе проверки, организованной следователями после появления в соцсетях ролика с участием жителя Тюмени, который утверждает, что «может кормить новорожденного грудью». Информация о проверке появилась в ведомственном telegram-канале «Следком». «В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. В начале ноября Бастрыкин поручил организовать другую проверку, касающуюся истории с избиением беременной женщины в тюменском общежитии. Как и в случае с «кормящим» тюменцем, о преступлении в СКР узнали из социальных медиа.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным должить о ходе проверки, организованной следователями после появления в соцсетях ролика с участием жителя Тюмени, который утверждает, что «может кормить новорожденного грудью». Информация о проверке появилась в ведомственном telegram-канале «Следком». «В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка.Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства. В начале ноября Бастрыкин поручил организовать другую проверку, касающуюся истории с избиением беременной женщины в тюменском общежитии. Как и в случае с «кормящим» тюменцем, о преступлении в СКР узнали из социальных медиа.