Захарова: статья Байдена в WP является первым шагом к предвыборной кампании

21 ноября 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Статья Джо Байдена (на фото) — первый шаг к президентской гонке, считает Мария Захарова Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Статья американского президента США Джо Байдена, опубликованная в издании Washington Post, является первым шагом к предвыборной кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы», — заявила Мария Захарова газете «Известия». Она добавила, что стратегия нынешнего американского лидера будет выглядеть «плохо, абсурдно и дико». Захарова уверенна, что предвыборная кампания Байдена начнется с «исторического провала». По ее мнению, это вполне реалистично, так как рейтинг одобрения действующего президента находится на рекордно низких показателях. В своей статье Байден рассуждает о военных конфликтах на Украине и Израиле. Он отмечает, что для США эти противостояния могут обернуться только прогрессом. Он заявлял, что палестинцы заслуживают собственного государства, которым будет управлять новая администрация.

Статья американского президента США Джо Байдена, опубликованная в издании Washington Post, является первым шагом к предвыборной кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы», — заявила Мария Захарова газете «Известия». Она добавила, что стратегия нынешнего американского лидера будет выглядеть «плохо, абсурдно и дико». Захарова уверенна, что предвыборная кампания Байдена начнется с «исторического провала». По ее мнению, это вполне реалистично, так как рейтинг одобрения действующего президента находится на рекордно низких показателях. В своей статье Байден рассуждает о военных конфликтах на Украине и Израиле. Он отмечает, что для США эти противостояния могут обернуться только прогрессом. Он заявлял, что палестинцы заслуживают собственного государства, которым будет управлять новая администрация.