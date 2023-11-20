20 ноября 2023

Захарова: статья Байдена в WP является первым шагом к предвыборной кампании

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Статья Джо Байдена (на фото) — первый шаг к президентской гонке, считает Мария Захарова Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Статья американского президента США Джо Байдена, опубликованная в издании Washington Post, является первым шагом к предвыборной кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы», — заявила Мария Захарова газете «Известия».

Она добавила, что стратегия нынешнего американского лидера будет выглядеть «плохо, абсурдно и дико». Захарова уверенна, что предвыборная кампания Байдена начнется с «исторического провала». По ее мнению, это вполне реалистично, так как рейтинг одобрения действующего президента находится на рекордно низких показателях.

В своей статье Байден рассуждает о военных конфликтах на Украине и Израиле. Он отмечает, что для США эти противостояния могут обернуться только прогрессом. Он заявлял, что палестинцы заслуживают собственного государства, которым будет управлять новая администрация.

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Статья американского президента США Джо Байдена, опубликованная в издании Washington Post, является первым шагом к предвыборной кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы», — заявила Мария Захарова газете «Известия». Она добавила, что стратегия нынешнего американского лидера будет выглядеть «плохо, абсурдно и дико». Захарова уверенна, что предвыборная кампания Байдена начнется с «исторического провала». По ее мнению, это вполне реалистично, так как рейтинг одобрения действующего президента находится на рекордно низких показателях. В своей статье Байден рассуждает о военных конфликтах на Украине и Израиле. Он отмечает, что для США эти противостояния могут обернуться только прогрессом. Он заявлял, что палестинцы заслуживают собственного государства, которым будет управлять новая администрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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