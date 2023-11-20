Захарова: статья Байдена в WP является первым шагом к предвыборной кампании

Статья американского президента США Джо Байдена, опубликованная в издании Washington Post, является первым шагом к предвыборной кампании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы», — заявила Мария Захарова газете «Известия».
Она добавила, что стратегия нынешнего американского лидера будет выглядеть «плохо, абсурдно и дико». Захарова уверенна, что предвыборная кампания Байдена начнется с «исторического провала». По ее мнению, это вполне реалистично, так как рейтинг одобрения действующего президента находится на рекордно низких показателях.
В своей статье Байден рассуждает о военных конфликтах на Украине и Израиле. Он отмечает, что для США эти противостояния могут обернуться только прогрессом. Он заявлял, что палестинцы заслуживают собственного государства, которым будет управлять новая администрация.
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