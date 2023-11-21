Тюменцы скупают самогонные аппараты в интернет-магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самогонный аппарат. Челябинск., самогон, самогонный аппарат, дистиллятор бытовой
С начала года продажи самогонных аппаратов выросли на треть Фото:

На фоне роста стоимости крепких алкогольных напитков жители Тюменской области начали скупать самогонные аппараты. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из специализированных интернет-магазинов, который специализируется на торговле дистилляторами.

«После роста цен на крепкий алкоголь продажи самогонных аппаратов в нашем магазине действительно выросли. Причем значительно. Люди скупают не только дистилляторы, но и сопутствующие товары, которые используются в самогоноварении: фильтры, травы, дрожжи, специи и так далее. По сравнению с началом 2023 года, продажи выросли примерно на треть», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что тюменцы также стали чаще интересоваться покупкой курсов обучения самогоноварению. «Сейчас очень много различной обучающей литературы, в том числе в электронном виде. Продажи этих вещей тоже выросли. Как правило, учебники берут в комплекте с самогонными аппаратами», — уточнил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что на фоне роста стоимости крепкого алкоголя жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. По словам источников агентства, самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне роста стоимости крепких алкогольных напитков жители Тюменской области начали скупать самогонные аппараты. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из специализированных интернет-магазинов, который специализируется на торговле дистилляторами. «После роста цен на крепкий алкоголь продажи самогонных аппаратов в нашем магазине действительно выросли. Причем значительно. Люди скупают не только дистилляторы, но и сопутствующие товары, которые используются в самогоноварении: фильтры, травы, дрожжи, специи и так далее. По сравнению с началом 2023 года, продажи выросли примерно на треть», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что тюменцы также стали чаще интересоваться покупкой курсов обучения самогоноварению. «Сейчас очень много различной обучающей литературы, в том числе в электронном виде. Продажи этих вещей тоже выросли. Как правило, учебники берут в комплекте с самогонными аппаратами», — уточнил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на фоне роста стоимости крепкого алкоголя жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. По словам источников агентства, самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...