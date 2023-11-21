Тюменцы скупают самогонные аппараты в интернет-магазинах

21 ноября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

С начала года продажи самогонных аппаратов выросли на треть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне роста стоимости крепких алкогольных напитков жители Тюменской области начали скупать самогонные аппараты. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из специализированных интернет-магазинов, который специализируется на торговле дистилляторами. «После роста цен на крепкий алкоголь продажи самогонных аппаратов в нашем магазине действительно выросли. Причем значительно. Люди скупают не только дистилляторы, но и сопутствующие товары, которые используются в самогоноварении: фильтры, травы, дрожжи, специи и так далее. По сравнению с началом 2023 года, продажи выросли примерно на треть», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что тюменцы также стали чаще интересоваться покупкой курсов обучения самогоноварению. «Сейчас очень много различной обучающей литературы, в том числе в электронном виде. Продажи этих вещей тоже выросли. Как правило, учебники берут в комплекте с самогонными аппаратами», — уточнил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на фоне роста стоимости крепкого алкоголя жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. По словам источников агентства, самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах.

На фоне роста стоимости крепких алкогольных напитков жители Тюменской области начали скупать самогонные аппараты. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из специализированных интернет-магазинов, который специализируется на торговле дистилляторами. «После роста цен на крепкий алкоголь продажи самогонных аппаратов в нашем магазине действительно выросли. Причем значительно. Люди скупают не только дистилляторы, но и сопутствующие товары, которые используются в самогоноварении: фильтры, травы, дрожжи, специи и так далее. По сравнению с началом 2023 года, продажи выросли примерно на треть», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что тюменцы также стали чаще интересоваться покупкой курсов обучения самогоноварению. «Сейчас очень много различной обучающей литературы, в том числе в электронном виде. Продажи этих вещей тоже выросли. Как правило, учебники берут в комплекте с самогонными аппаратами», — уточнил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что на фоне роста стоимости крепкого алкоголя жители Тюмени стали чаще покупать самопальные настойки у частных лиц. По словам источников агентства, самогонщики рекламируют свою продукцию в закрытых telegram-каналах.