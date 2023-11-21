В тюменском лицее обвалилась штукатурка. Фото

22 ноября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Как утверждают пользователи соцсетей, пыль от штукатурки посыпалась и на учеников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени в лицее №81 обвалилась штукатурка. Об этом сообщается в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждают пользователи соцсетей, пыль от штукатурки посыпалась и на учеников. «Обвалилась штукатурка с потолка в лицее №81/1. Учеников засыпало пылью, никто не пострадал», — сообщается в соцсети. В департаменте образования города URA.RU подтвердили факт осыпания штукатурки. Там же добавили, что никто из учеников не пострадал, косметический ремонт завершат уже на выходных. «Данный лестничный пролет не используется для передвижения школьников, поэтому информация о том, что учеников „засыпало пылью“ не соответствует действительности. В настоящее время на данном участке проведена уборка», — добавили в департаменте. Фото: «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-143712105_1247452

В Тюмени в лицее №81 обвалилась штукатурка. Об этом сообщается в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Как утверждают пользователи соцсетей, пыль от штукатурки посыпалась и на учеников. «Обвалилась штукатурка с потолка в лицее №81/1. Учеников засыпало пылью, никто не пострадал», — сообщается в соцсети. В департаменте образования города URA.RU подтвердили факт осыпания штукатурки. Там же добавили, что никто из учеников не пострадал, косметический ремонт завершат уже на выходных. «Данный лестничный пролет не используется для передвижения школьников, поэтому информация о том, что учеников „засыпало пылью“ не соответствует действительности. В настоящее время на данном участке проведена уборка», — добавили в департаменте.