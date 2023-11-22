Губернатор Моор удачно попал в заданный президентом тренд

22 ноября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступил с ежегодным посланием депутатам Тюменской областной думы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Выступая с ежегодным посланием губернатор Тюменской области Александр Моор удачно попал в политический тренд, заданный Владимиром Путиным. В день, когда президент России своим указом объявил 2024-й Годом семьи, послание губернатора было построено на образе жителей Тюменской области, как большой семьи. Были анонсированы новые принципы оказания социальной поддержки многодетным семьям. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом бомонде области. «Губернатор хорошо подготовился к посланию, удачно соединил образ семьи с жителями большой Тюменской области. И принцип „чем больше детей — тем больше поддержки“, вместе с адресной помощью многодетным семьям, сработает в плюс социальному блоку губернатора. Очень удачно получилось, что сегодня президент подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи — в этот тренд, заданный президентом, послание удачно вписывается», — рассказал агентству источник. Ранее губернатор Тюменской области провел закрытую встречу с депутатами Тюменской облдумы и убедил их принять бюджет региона на 2024 год. Сегодня областная дума приняла бюджет в первом чтении, на меры социальной поддержки в проекте бюджета на 2024 год запланировано потратить 54,9 млрд рублей.

Выступая с ежегодным посланием губернатор Тюменской области Александр Моор удачно попал в политический тренд, заданный Владимиром Путиным. В день, когда президент России своим указом объявил 2024-й Годом семьи, послание губернатора было построено на образе жителей Тюменской области, как большой семьи. Были анонсированы новые принципы оказания социальной поддержки многодетным семьям. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом бомонде области. «Губернатор хорошо подготовился к посланию, удачно соединил образ семьи с жителями большой Тюменской области. И принцип „чем больше детей — тем больше поддержки“, вместе с адресной помощью многодетным семьям, сработает в плюс социальному блоку губернатора. Очень удачно получилось, что сегодня президент подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи — в этот тренд, заданный президентом, послание удачно вписывается», — рассказал агентству источник. Ранее губернатор Тюменской области провел закрытую встречу с депутатами Тюменской облдумы и убедил их принять бюджет региона на 2024 год. Сегодня областная дума приняла бюджет в первом чтении, на меры социальной поддержки в проекте бюджета на 2024 год запланировано потратить 54,9 млрд рублей.